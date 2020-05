Grande Fratello Vip, Adriana Volpe: "Andrea Denver mi stima tanto. Rita Rusic ce l'ha con me"

Gossip TV

Le nuove dichiarazioni della conduttrice su Denver e Rita Rusic.

Adriana Volpe è stata una delle concorrenti più amate della quarta edizione del Grande Fratello Vip. Ospite nella trasmissione radiofonica Non succederà più, la conduttrice è tornata a parlare della sua esperienza nella Casa e rivelato cosa pensa di alcuni suoi ex compagni di gioco come Andrea Denver e Rita Rusic.

Le parole di Adriana Volpe su Andrea Denver e Rita Rusic

Intervistata da Giada Di Miceli, Adriana ha rivelato: "Tutte le persone che sono entrare al Gf hanno lasciato un pezzo di cuore. […] È stato strano trovare un mondo completamente diverso da come lo avevamo lasciato. È stata una cosa pazzesca. Credo di aver instaurato delle bellissime amicizie, che coltiverò. Con Fernanda mi sono sentita tante volte, con Antonella ci siamo sentite proprio oggi e confido di vederla la prossima settimana. Io sono uscita appena mi avevano detto che mio suocero era stato ricoverato ed era positivo al coronavirus e quindi con il cuore in mano sono uscita e mi ha colpita tantissimo l’affetto con cui sono stata travolta una volta fuori che mi ha riempito il cuore. Per me è stato un regalo immenso e non me ne ero resa conto. Mi fa piacere che tanti abbiano detto che sono la vincitrice morale, il mio è stato un percorso vero".

A proposito del forte legame che si è instaurato all’interno della Casa con Denver, che recentemente ha confessato che proprio la conduttrice rispecchia la sua donna ideale, la Volpe ha dichiarato: "Non alziamo polveroni. Lo ha detto anche tante volte nelle interviste. Ma è un modo per sottolineare l’amicizia che si è creata. Mi ha detto più volte che mi stima tanto. Donna ideale nel senso che cerca una donna con la mia voglia di vivere la vita. Tu devi conoscere la sua fidanzata, è una ragazza straordinaria. Parallelamente alle parole lusinghiere che mi ha dato, avrai sentito anche le parole che ha speso per la sua fidanzata. Una dichiarazione d’amore meravigliosa. […] C’è una sana amicizia, e quindi è inutile calcare troppo. […] Mio marito ha avuto delle reazioni ai miei occhi inaspettate ma penso sia normale".

La conduttrice ha voluto dire la sua anche sulla Rusic che durante il suo percorso al Grande Fratello Vip l'ha più volte accusata di essere stata amica delle donne solo per strategia: "Ce l’aveva con me perché l’ho nominata e poi lei è uscita. Mi dispiace che abbia ancora questo sentimento nei miei confronti perché io comunque la contatterò, spero di poterla incontrare. Essere amica delle donne non era una strategia, io sono proprio così. Anche lei mi sembra una donna che sia amica delle donne, perché anche lei aveva legato con delle donne, come con Clizia, con Licia".

