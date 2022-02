Grande Fratello Vip, accusa shock di Veronica Satti: "Alessandro Basciano pestava di botte la sua ex fidanzata"

Gossip TV

La figlia di Bobby Solo, ex concorrente della 15esima edizione del Grande Fratello sull'ex corteggiatore: "Chi lo conosce qua sa quanto è violento"

Ieri pomeriggio, Veronica Satti, la figlia di Bobby Solo ed ex concorrente della 15esima edizione del Grande Fratello ha pubblicato uno sfogo in cui ha scritto pesanti accuse rivolte ad Alessandro Basciano, protagonista della sesta edizione Grande Fratello Vip. L'ex corteggiatore è sotto l'occhio del ciclone per alcuni comportamenti giudicati aggressivi e minacciosi avuti nel corso della sua permanenza nel reality, tant'è che nel corso dell'ultima puntata, Alfonso Signorini ha annunciato un provvedimento nei suoi confronti con conseguenza nomination d'ufficio.

Sulla questione è intervenuta già la sorella di Basciano, puntando il dito contro il programma, colpevole di "farlo passare come un mostro" e di adottare due pesi e sue misure nei confronti dei concorrenti.

Ma non è finita qui. Ci sono stati altri due interventi, uno da parte come detto dalla Satti con un'accusa precisa e molto grave e uno dall'ex fidanzata di Basciano, Clemente Deriu, la madre di suo figlio, che lo invita a prendersi le sue responsabilità.

Le parole di Veronica Satti su Alessandro Basciano:

"Chi lo conosce qua a Genova, la sua città, dove si fa chiamare ‘il principe di Marassi’, sa quanto è violento e che da ragazzo pestava di botte la sua fidanzata. Mi potrà anche querelare, ma tutti, tutti, tutti lo conoscono. Sono accuse pesanti, ma sono la verità. Gente così dovrebbe fare un bel percorso invece di stare al GF ad abusare verbalmente delle persone e minacciarle. Ti conosco Alessandro o meglio, ti conosciamo qui. Ora sono veramente stanca di sapere che c’è questa roba in tv, basta".

A dire la sua, anche l'ex fidanzata del gieffino, Clemente Deriu. La ragazza si è sentita chiamare in causa nel momento in cui Alessandro ha fatto presente che, i suoi scatti d'ira, avvengono quando si sente sminuito, cosa che accadeva con la sua ex compagna.

Le parole di Clemente Deriu, ex fidanzata di Alessandro Basciano:

"Nessuno è mai sminuito. Prima di arrivare alla fine di una storia, c'è sempre un periodo di deterioramento, in cui molto spesso a causa di comportamenti sbagliati e reiterati nel tempo, il rispetto e la stima vengono a mancare e l'amore purtroppo può finire. Questo non deve mai giustificare l'arroganza, la mancanza di rispetto e la maleducazione. E troppo facile attribuire la causa delle proprie malsane azioni agli altri."

