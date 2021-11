Grande Fratello Vip, acceso scontro tra Carmen Russo e Manila Nazzaro che sbotta: "Dimmi le cose in faccia"

Gossip TV

Scoppia la lite al Gf Vip tra Carmen e Manila dopo le nomination.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello Vip. A Carmen Russo non è per niente andata giù la nomination ricevuta da Manila Nazzaro durante l'ultima puntata del reality show e si è sfogata con Miriana Trevisan. Uno sfogo, però, che non è passato inosservato alla diretta interessata.

Manila Nazzaro contro Carmen Russo, scontro al Gf Vip

Dopo Gianmaria Antinolfi, che ha attaccato Francesca Cipriani per averlo nominato, anche Carmen si è lamentata del voto ricevuto da Manila in diretta al Grande Fratello Vip. "Non è tanto la nomination che mi ha dato fastidio, ma la motivazione. Piano, piano uno si nomina e si elimina. Se io ieri avessi nominato Manila, anche lei sarebbe stata in nomination" ha confessato la ballerina a Miriana.

E ancora: "Io non l’avrei proprio nominata. Lei mi diceva che ero un esempio e poi mi ha nominata. Non me la sarei mai aspettata la sua nomina sono sincera. Per quello che ha fatto sono rimasta sorpresa e ci sono rimasta male è tutto. Se tutti si lamentano delle sue motivazioni significa che sono un po’ strane". Lo sfogo della Russo non è passato inosservato alla Nazzaro, che ha deciso di affrontarla.

"Ho sentito delle cose. Ho beccato una frase che a me fa rabbrividire" ha sbottato Manila contro Carmen "Devo essere onesta. Non potevo nominare gli altri, ho fatto una scala di rapporti. Non che con te non abbia rapporto, ma è diverso. Cerchiamo di dire la verità [...] Tu sei permalosa e si vede, anche adesso dici che cambierà il tuo pensiero nei miei confronti. Se io ti stimo non devo votarti? Mi fai girare le palle. Preferisco che tu mi dica le cose in faccia e non parli di me con Miriana. No, no, no adesso parli con me, chi avrei dovuto nominare? Dici che non te la prendi, alla faccia poi fai queste storie".

