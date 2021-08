Grande Fratello Vip: "Accanto ad Adriana Volpe e Sonia Bruganelli ci saranno altre due opinioniste", ecco chi sono

Gossip TV

Tutte le novità della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Dopo l'annuncio della prima concorrente ufficiale della sesta edizione del Grande Fratello Vip, la pagina Instagram del settimanale Chi ha annunciato un'altra novità riguardante il cast del reality show di Alfonso Signorini: accanto a Sonia Buganelli e Adriana Volpe ci saranno altre due opinioniste.

Le ultime novità del Gf Vip 6

A poche settimane dal debutto della sesta edizione del Grande Fratello Vip, gli autori hanno deciso di affiancare due opinioniste alle già confermate Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Ad annunciarlo è il settimanale Chi: "Accanto alle nostre due opinioniste ufficiali, Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, avranno un piccolo spazio anche due opinioniste molto pop, prese direttamente dal divano di casa".

Andrea Palazzo, storico capo progetto della trasmissione, ha poi aggiunto: "Due spettatrici appassionate di reality, che conoscono bene il programma e si appassionano a tutte le dinamiche possibili. Due voci decisamente 'fuori dal coro' che faranno da controcanto alle versioni ufficiali nella nostra arena di discussioni e di confronti. Siamo quasi oltre i social, è la tv che fa un giro su se stessa e torna nello studio con gli occhi del pubblico da Casa".

Leggi anche La verità di Alfonso Signorini sul caso Raz Degan al Gf Vip

Intanto, sempre nelle ultime ore, Mediaset ha rivelato anche il nome del primo concorrente ufficiale del Gf Vip 6, Katia Ricciarelli: "Baudo è l'ultimo amore, ma non sarà l'ultimo della mia vita: magari lo trovo al Gf Vip! È per questo che non voglio sapere chi c'è nel cast. Sono una che predica bene e razzola male".

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.