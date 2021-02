Gossip TV

Abraham Garcia vuota il sacco sul rapporto con Giulia Salemi nello studio di Live-Non è la d'Urso, e non esclude di entrare al Grande Fratello Vip.

Giulia Salemi ha uno spasimante inatteso, che potrebbe giungere alla sua corte proprio mentre l’influencer italo-persiana vive le prime crisi di coppia con Pierpaolo Pretelli. Il sensuale Abraham Garcia è approdato nello studio di Live-Non è la d’Urso per raccontare i suoi reali sentimenti per la Salemi e qualche retroscena sul loro flirt, senza escludere la possibilità di entrare nella Casa del Grande Fratello Vip per riconquistare la sua vecchia fiamma.

Grande Fratello Vip, Abraham Garcia vuota il sacco su Giulia Salemi

Dal passato di Giulia Salemi spunta un modello bello e affascinante, che ha ancora un debole per lei e non lo nega. Stiamo parlando di Abraham Garcia, ex volto di MTV Super Shore che ora è una personalità piuttosto affermata in Spagna. Tra Abraham e Giulia c’è stato un flirt focoso quanto breve, che è finito a causa della distanza. Pochi giorni fa, il Garcia ha confessato di voler riconquistare la Salemi, dopo aver visto il suo percorso al Grande Fratello Vip.

Sempre attente ai gossip del momento, Barbara d’Urso non si è lasciata scappare la possibilità di intervistare l’affascinante modello e lo ha invitato nello studio di Live-Non è la d’Urso. La presentatrice partenopea ha chiesto al Garcia di parlare del suo rapporto con Giulia e delle sue intenzioni, dopo aver indagato sull'amicizia con Elettra Lamborghini.

A Live-Non è la d'Urso arriva l'ex fiamma di Giulia Salemi

Giulia per me è speciale, è una donna che ho sempre in testa e nel mio cuore, non è una donna qualunque. Abbiamo avuto una relazione difficile, a distanza, ma ricorderò per sempre: sono arrivato la prima volta a Milano solo per vedere lei. Giulia occupa uno spazio particolare nella mia testa. Stavamo insieme. Ora sono contento di questa sua relazione. Io sarò sempre qui, vedo sempre come sta, cosa fa, sono veramente contento di ciò che sta facendo. Entrare nella Casa del Gf per riprendermela? Perché no?! Se Giulia non è felice nella Casa col nuovo ragazzo, io entro in Casa senza problemi. […] Ho visto Giulia 2 anni fa, a Ibiza. Se la vedo felice? A volte sì, a volte no. Con Pierpaolo a tratti, con me lo era sempre! Non abbiamo passato troppo tempo insieme, forse per quello. La nostra relazione è stata a distanza, siamo stati vicini molte settimane, due anni fa…

Gli opinionisti si sono mostrati piuttosto scettici riguardo le parole di Abraham, sospettando che lui abbia deciso di prendere l’occasione al volo per farsi conoscere anche in Italia. Il modello, tuttavia, sembra sincero e pronto a dare una seconda occasione alla Salemi.

