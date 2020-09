Grande Fratello Vip, "A Letto con me era così": Elisabetta Gregoraci sconvolta da Adua Del Vesco

Gossip TV

Al Grande Fratello, Elisabetta Gregoraci fa una domanda scomoda ad Adua Del Vesco, a proposito delle capacità amatorie di Massimiliano Morra, suo ex fidanzato.

Massimiliano Morra non è un personaggio particolarmente amato nella casa del Grande Fratello Vip. Dopo lo scoppio dell’AresGate e le ultime rivelazioni di Gabriel Garko, ci sono molti interrogativi sull’attore e anche Elisabetta Gregoraci ha qualche domanda molto intima da porre all’ex Adua Del Vesco.

Grande Fratello Vip, Elisabetta Gregoraci mette in difficoltà Adua Del Vesco

Lo scoppio dello scandalo AresGate ha catalizzato l’attenzione mediatica su Adua Del Vesco e Massimiliano Morra. I due ex fidanzati del Grande Fratello Vip, dopo una prima settimana di convivenza piuttosto burrascosa, sono riusciti a ricucire i rapporti anche grazie ad alcune confessioni sul passato. Stando a quanto raccontato da Adua e Morra, la vita dei due attori sarebbe stata fortemente condizionata da una Setta che, secondo la ricostruzione di ‘Dagospia’ avrebbe al suo vertice Alberto Tarallo, abile manipolatore che secondo la Del Vesco avrebbe portato il noto sceneggiatore Teodosio Losito al suicidio.

Questa e altre accuse molto forti si sono susseguite nelle ultime settimane, come il racconto di Lory Del Santo sul caso Ares oppure la conferma di Lorenzo Crespi sull’esistenza della cricca. D’altra parte, tuttavia, c’è chi ha negato fermamente e ha svelato semplicemente che alla Ares si costruivano le storie a tavolino, per pubblicità, come quella tra Adua e Gabriel Garko. Dopo il coming out in diretta, criticato da Selvaggia Lucarelli a causa del lauto compenso, gli abitanti della Casa del GF VIP si sono mostrati piuttosto curiosi a proposito della vita personale della Del Vesco.

Grande Fratello Vip, Adua Del Vesco rivela come è Massimiliano Morra nell'intimità

I gieffini, infatti, hanno confessato di trovare Massimiliano estremamente noioso e solitario, privo di qualsiasi iniziativa. Adua ha difeso il suo ex fidanzato, affermando che l’attore non ha ancora avuto modo di emergere. A questo punto, Elisabetta Gregoraci ha sconvolto la Del Vesco, chiedendo: “Adesso non è che voglio fare… Ma a letto lui era anche così? Mamma mia Adua no, spero di no”.

La siciliana ha risposto con un ‘no comment’ cercando di evitare l’argomento mentre sul web si sono scatenate le congetture più assurde, soprattutto alla luce delle accuse mosse a Morra e alla fidanzata Dalila. Se Massimiliano mentisse e fosse segretamente omosessuale, come Garko? Le ipotesi avanzano, anche se al momento l’unica cosa certa è che Adua sembra essere riservata sui dettagli intimi e non avrà voluto mettere il suo ex in difficoltà.

