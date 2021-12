Grande Fratello Vip, a gennaio entrano le coppie storiche nate in Casa? Il gossip

Gossip TV

Sembra che nella Love Boat potrebbero approdare alcune delle coppie più amate, nate nella casa del Grande Fratello Vip.

Nella casa del Grande Fratello Vip c’è una stanza tutta dedicata all’amore, che permette alle coppie o aspiranti tali di trascorrere del tempo in intimità lontano dagli occhi indiscreti degli inquilini di Cinecittà. Ma lo scopo della cosiddetta Love Boat sarebbe originariamente stato molto diverso da quello odierno e gli autori avrebbero tutta l’intenzione di ripristinare il progetto iniziale a gennaio. Ecco cosa accadrà e le novità che sconvolgeranno gli abitanti del Gf Vip.

Grande Fratello Vip, nella Love Boat arrivano alcune coppie iconiche del programma

Grandi novità aspettano i fan del Grande Fratello Vip con l’anno nuovo. A gennaio entreranno nuovi concorrenti nella casa più spiata d’Italia, compresa Delia Duran, recente protagonista del triangolo amoroso con il compagno Alex Belli e Soleil Sorge. Per gli appassionati del reality show di Canale5, inoltre, ci sarà un’altra sorpresa molto gradita, che potrebbe sconvolgere l’assetto creato a Cinecittà. Negli ultimi anni, infatti, abbiamo visto nascere una stanza dedicata all’amore e all’intimità, chiamata Love Boat, che ha ospitato un po’ tutte le coppie nate all’interno del programma e in cerca di privacy con la propria dolce metà dopo mesi di convivenza forzata.

Stando a quanto svelato da Gabriele Parpiglia a Casa Chi, la Love Boat non sarebbe inizialmente stata pensata con uno scopo romantico, bensì per ospitare vecchie coppie nate a Cinecittà per brevi soggiorni, durante i quali gli ex gieffini avrebbero dovuto spiare i concorrenti ufficiali per poi decretare i propri preferiti, arrivando addirittura a partecipare alle Nomination dirette per tentare di eliminare coloro che meno li hanno convinti. Il progetto iniziale non è mai stato applicato, ma secondo Parpiglia potrebbe esserlo a partire da gennaio 2022, forse per animare la situazione nella casa del Gf Vip in vista dei nuovi ingressi.

Tra le coppie che potrebbero tornare in casa ci sono quelle formate da Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli, Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga. Mentre Sophie Codegoni fa una scenata ad Alessandro Basciano, il pubblico si chiede se vedremo nella stanza segreta anche Tommaso Zorzi in coppia con Tommaso Stanzani, o se le coppie saranno formate anche da vecchi amici oltre che fidanzati.

