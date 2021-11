Grande Fratello Vip 6: meglio i molluschi che Ferdinando Giordano, secondo Guendalina Tavassi

Gossip TV

Non l'ha proprio presa bene, Guendalina Tavassi, la notizia che il suo acerrimo nemico Ferdinando Giordano rientrerà nella casa nel Grande Fratello Vip 6.

Se dicessimo che l'ha presa bene sarebbe una chiara menzogna. Guendalina Tavassi voleva tanto far parte della nuova serie di concorrenti pronti a entrare nella casa del Grande Fratello Vip 6, in seguito alla decisione di prolungare il programma fino a marzo 2022. Ma non è (per ora) la prescelta, al contrario del suo compagno di Grande Fratello e acerrimo rivale e nemico: Ferdinando Giordano.

L'influencer è spesso in primo piano, recentemente anche per una diatriba non troppo elegante e via social con l'ex marito Umberto D'Aponte. Ha utilizzato la sua visibilità inoltre per candidarsi con Canale 5 per un ritorno nella casa, come già accaduto a Patrizia Pellegrino e Maria Monsé, che non hanno esattamente ottenuto un riscontro entusiasta da parte del pubblico. Tocca poi a Ferdinando Giordano, dopo Salvo Veneziano, Patrick Pugliese e Sergio Volpini. Decisione che ha scatenato una reazione veemente della Tavassi su Instagram, di cui qui ecco alcuni estratti, senza accento romano.

"Stavo vedendo chi hanno preso al GF. Comunque è una congiura contro di me, io non so perché non mi vogliono, ma c'è qualcuno che mi rema contro. Io ho un sogno, so che rientrerò prima o poi là dentro. Forse pure io in tarda età. Ma prendere dei personaggi, alcuni già stati altre due volte senza fare chissa cosa tanto da essere richiamati... Poi hanno preso quelli che contano meno di tutti, e non mi pigliate a me? Posso stare antipatica, ma io sono da GF. Invece ci sono persone che se pigliavano i muschi i licheni o i molluschi era meglio."

Ha poi concluso dicendo, "ok sto rosicando, lo dico", come se non fosse già chiaro.