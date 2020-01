Grande Fratello Vip 4: Licia Nunez parla del tradimento di Imma Battaglia che replica furiosa

Gossip TV

"Se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta": il commento della moglie della Grimaldi sul tradimento rivelato dalla Nunez

Nemmeno 24 ore di permanenza nella Casa del Gf Vip che ed è già avvenuto il primo scontro a distanza. La bella pugliese Licia Nunez, ha raccontato della sua relazione con Imma Battaglia, terminata, secondo quando ha riferito la gieffina, per un tradimento della Battaglia avvenuto con la sua compagna Eva Grimaldi, sposata lo scorso maggio.

Una dichiarazione che è piaciuta poco sia all'ex attivista campana sia all'attrice veronese che su Instagram hanno condiviso la stessa Ig Stories, rivolgendosi al padrone di casa Alfonso Signorini e con la speranza, forse, di poter presto replicare alle parole della Nunez. "La verità ha mille volti! Licia Nunez se vuoi raccontare la nostra storia allora raccontala tutta", ha scritto Imma Battaglia ieri su Instagram.

Sulla vicenda è intervenuta anche una grande amica della coppia Vladimir Luxuria, che su Twitter ha preso le difese di Imma e Eva: "Trovo scorretto (e incompleto) come Licia abbia dipinto Imma e la loro relazione e non so se le convenga raccontare tutto. Imma la conosco da anni ed è sempre stata leale. Sono sicura che Imma saprà chiarire tutto (se ne avrà voglia)", ha scritto l'ex parlamentare.