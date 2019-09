Grande Fratello, Taylor Mega bacia un'ex corteggiatrice, Erica Piamonte choc: "Ma non ti fai schifo?"

Gossip TV

La rivelazione dell'ex gieffina, Taylor ed Erica si erano fidanzate ma tra loro è spuntata Giorgia Caldarulo.

La copertina del settimanale Nuovo ha suscitato un'ondata di reazioni (e rivelazioni) inaspettate. In copertina, il magazine diretto da Riccardo Signoretti, ha immortalato la splendida influencer friulana ed ex gieffina Taylor Mega mentre si bacia appassionatamente con l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Giorgia Caldarulo.

In seguito a questo scatto diffuso dalla pagine ufficiale della rivista, Taylor Mega ha dovuto precisare e spiegare una situazione che, a quanto pare, stava tenendo all'oscuro, soprattutto alla sua famiglia:

"Dunque è un tema molto delicato e ho provato più volte a parlarne nelle mie storie anche in modo molto leggero. In questo momento mi sto frequentando con una persona, ma non avrei voluto che uscissero queste foto, perché la mia famiglia non era al corrente di questo mio lato e in più c’è anche un’altra persona che non avrei voluto far soffrire."

La persona a cui si riferisce l'influencer pare sia la sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello Erica Piamonte, che su Instagram ha commentato il bacio di Taylor rivelando che tra loro esisteva di più che una semplice amicizia:

"Sto veramente di me*da! Ma tu non ti fai schifo? Non ti vergogni? - ha dichiarato Erica in una Ig Stories - Siamo state tutta l’estate insieme e chiaramente non eravamo solo amiche, ma questa cosa non si poteva dire perché i suoi genitori non gradivano. Invece queste foto le gradiscono? Chi ca**o è questa? Io non l’ho mai sentita nominare! Magari me lo avesse accennato, mi sarei fatta almeno un’idea. E soprattutto con quale coraggio fino a ieri sera mi dicevi ‘amore mi manchi’, mi mandavi cuori? Secondo me ti dovresti sotterrare!"