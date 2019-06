Grande Fratello, stasera la finale: Francesca De Andrè sarà la prima eliminata

Non c'è alcun dubbio. La protagonista assoluta - nel bene o nel male - della sedicesima edizione del Grande Fratello è stata lei, Francesca De Andrè. Entrata nella Casa durante la seconda puntata del reality, ha deciso di partecipare da sola in quanto, la sorella Fabrizia con cui doveva entrare come unico concorrente, ha deciso di rinunciare non volendo stare troppo lontana dal figlio. La presenza della nipote del noto cantautore Fabrizio e figlia di Cristiano ha ricevuto subito una diffida da parte di quest'ultimo, affinché non si parlasse di lui durante il reality. Un ingresso immediatamente burrascoso che è proseguito con una permanenza forzata caratterizzata dall'animo infuocato della ragazza.

Gli scontri che ha avuto sono stati molteplici fuori e dentro la Casa: da Lemme a Mila Suarez passando per Malgiolgio fino ad arrivare all'incontro ripetuto con il suo ex fidanzato Giorgio, al quale ha urlato contro minacciando di dargli fuoco.

Francesca è riuscita ad inimicarsi l'infuocato popolo del web e tanti volti noti del piccolo schermo che hanno condannato ripetutamente l'atteggiamento della ragazza, definita come una bulla. Da settimane il suo nome viene gridato a fur di popolo con la speranza di una squalifica che però non è mai avvenuta (la bestemmia che pare avesse pronunciato, è stata smentita dagli stessi autori con un comunicato ufficiale). E poi ancora, liti furibonde con Gennaro in cui si è lasciata andare ad un gesto inopportuno lanciando un piatto a terra.

La De Andrè è stata in nomination nella terza puntata ma, al quarto appuntamento, è stata eliminata Ivana Icardi. Stasera, al televoto, Francesca sfiderà Erica ed Enrico e uno dei tre concorrenti si aggiungerà alla rosa dei finalisti. Lei, la discussa, irrequieta e inquieta ragazza dal passato molto travagliato, sarà, naturalmente stando ai sondaggi e alla folta schiera di detrattori, la prima a lasciare la Casa durante la finale di questa sera.

Ma se non fosse stato per tutte le antipatie che ha creato ed attirato, il reality, giunto alla sedicesima edizione con dinamiche piuttosto conosciute e ripetute, avrebbe avuto lo stesso interesse?

Intanto, la bella genovese, dovrà prepararsi al patibolo che l'aspetta in studio e nel corso delle varie ospitate tv.