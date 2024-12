Grande Fratello, Shaila Gatta ha un crollo emotivo dopo la Puntata: scoppia a piangere e fa una rivelazione shock

Gossip TV

Dopo l’incontro con la madre nella casa del Grande Fratello, Shaila Gatta ha un crollo emotivo dopo la puntata in diretta su Canale 5 e fa una rivelazione scioccante sul suo passato. Ecco cosa è successo.

Nella casa del Grande Fratello tutto può cambiare in un battito di ciglia e Shaila Gatta lo sa benissimo. Dopo essere riuscita a ricucire una profonda crisi con Lorenzo Spolverato, causata anche dalla continua interferenza di Helena Prestes nel loro rapporto, l’ex Velina di Striscia la Notizia sperava di vivere una puntata all’insegna dell’amore, riabbracciando il fidanzato dopo diversi giorni di separazione. Invece, l’ingresso della madre Luisa ha cambiato tutto, facendo entrare in crisi Shaila dopo il loro confronto in diretta su Canale 5. Nella notte, la gieffina ha un crollo emotivo e si lascia andare ad una dichiarazione davvero scioccante sul proprio passato.

Grande Fratello, Shaila incontra la madre ma finisce malissimo!

Solitamente, quando il Grande Fratello permette ai concorrenti di incontrare familiari e amici nella casa più spiata d’Italia durante le puntate in diretta su Canale 5, si tratta di sorprese cariche di entusiasmo ed emozione a sostegno degli inquilini più spiati d’Italia che, se vero che non stanno faticando in miniera, vivono comunque un’intensa avventura che mette a dura prova i nervi. Nel caso di Shaila Gatta, invece, l’incontro con la madre si è rivelato causa di nuovo nervosismo dopo la puntata. Luisa, infatti, ha fatto il suo ingresso in un momento molto delicato per la figlia che aveva appena riabbracciato Lorenzo Spolverato dopo giorni di lontananza dovuti alla permanenza del gieffino nel tugurio.

Helena Prestes, infatti, da abile giocatrice quale è sta facendo di tutto per dividere la coppia più chiacchierata del Gf, e ha pensato bene di scegliere Lorenzo come persona da portare con sé in tugurio, scatenato l’ira della ballerina partenopea. Nonostante qualche incomprensione, Shaila e Lorenzo hanno deciso di provare a stare insieme seriamente rispettano ognuno le proprie tempistiche, e cercando di essere più sinceri possibili dato che i segreti - come quello che riguardava Helena, Lorenzo e le chat che si sono scambiati prima di entrare nel programma - hanno rischiato di dividerli.

“In questo periodo non sei la Shaila che è entrata qui all’inizio, esuberante e libera di dimostrate. Purtroppo sei andata in Spagna, sei tornata e sei un’altra persona […] Il mondo è fuori, qua è un gioco e tutti stanno giocando tranne te, fidati. Fai vedere la persona che sei, hai avuto la possibilità e l’occasione giusta per fare un percorso bellissimo, se tu ti vedessi in questo momento ti vergogneresti”.

Queste le parole della mamma di Shaila, la signora Luisa, alla figlia che si è vista quasi aggredita in diretta televisiva da colei che sperava fosse entrata a darle parole di conforto. Senza dubbio un colpo di scena non per il contenuto, dato che chiunque con un po’ di cervello consiglierebbe alla figlia di stare a chilometri di distanza da uno come Spolverato, quanto il modo di porsi freddo e perentorio. Evidentemente anche Shaila è rimasta molto colpita dalle parole della madre, dal momento che poco dopo la diretta del Grande Fratello è scoppiata in lacrime, vivendo una vera e proprio crisi emotiva, e lasciando andare a rivelazione agghiaccianti. Ecco cosa è successo.

Shaila scoppia in lacrime dopo la puntata del Grande Fratello, cosa ha rivelato? Ecco il video:

Rivelazione agghiacciante: Grande Fratello, Shaila crolla dopo la puntata e confessa tutto.

Grande Fratello, Shaila scoppia in lacrime e fa una rivelazione e shock

Dopo il confronto con la madre Luisa durante la puntata del Grande Fratello, alla quale ha risposto con grande forza e sincerità ammettendo di sapersela cavare benissimo da sola dato che, grazie al suo amore per la danza, ha passato tanto tempo lontana da casa, Shaila Gatta ha avuto un crollo emotivo. L’ex Velina di Striscia la Notizia si è sfogata con Lorenzo Spolverato, oggetto di discordia con la madre, e ha ammesso che avrebbe voluto vedere la donna fidarsi di lei e del suo giudizio. Secondo Shaila è impossibile che Lorenzo finga il suo amore per lei e ha poi accusato la madre di essere troppo caustica nei suoi confronti soprattutto quando inizia a frequentare un nuovo uomo, perché Luisa pensa che ogni volta lei cambi tutta sé stessa per l’uomo con cui fa coppia ma secondo Gatta non sempre è così. Scoppiata in lacrime per la frustrazione, la ballerina partenopea è esplosa e prendendosela con la madre ha anche fatto una rivelazione scioccante sul proprio passato come riporta Biccy.

“Sono fiera di me e di noi. Invece di dirmi che mi devo vergognare dovrebbe vedere chi sono ora, dove sono arrivata. Sapesse quante cose mi sono vista da sola, cose di cui mi sarei dovuta veramente vergognare. Gli uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto e mi obbligavano! Ma che ca**o ne sa lei?! Altro che vergognare, io sono fiera di me. Cosa ne sa di cosa ho passato, di cosa ho dovuto vivere?! Lei non c’era! Io l’ho sempre protetta da certe cose”.

La confessione che riguarda gli “uomini di 60 anni che mi volevano portare a letto e mi obbligavano” ha lasciato un po’ tutti di stucco e non è passata inosservata al pubblico del Grande Fratello che seguiva la diretta, correndo a ripubblicare tutto sui social. A chi si riferisce Shaila? Certamente nel mondo di ballerina e nel mondo televisivo questi episodi terribili ancora accadono, non c’è da fingere che non sia così, ma ora tutti sono curiosi di approfondire la questione.

