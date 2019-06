Grande Fratello, semifinale: Francesca De Andrè ancora al centro delle polemiche, fuori Kikò, Michael e Valentina

Ieri, lunedì 3 giugno 2019, è andata in onda su Canale 5 la semifinale della sedicesima edizione del Grande Fratello. Una serata ricca di sorprese che ha visto la proclamazione dei finalisti del reality show e l'eliminazione definitiva dal gioco di Kikò Nalli, Michael Terlizzi e Valentina Vignali.

Grande Fratello: Daniele, Martina, Gennaro e Gianmarco sono i finalisti della sedicesima edizione

La nona puntata del Grande Fratello è iniziata parlando del ciclone Taylor Mega che, la scorsa settimana, si è abbattuto sulla casa scatenando forti gelosie tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Grande spazio è stato dedicato proprio alla nipote di Faber che si è ritrovata per l’ennesima volta a fare i conti con Giorgio Tambellini. La gieffina ha prima avuto un confronto con Ambra Lombardo, che ha raccontato di aver saputo dal toscano che Francesca era già a conoscenza di alcuni tradimenti, e poi ha ricevuto una lettera da parte dell’ormai ex compagno che le ha detto di essere molto deluso dalla sua vicinanza con il modello partenopeo. Non solo. Anche Cristiano Malgioglio ha attaccato la ragazza e tra i due sono volate parole molto forti.

Spazio poi alle sorprese della serata. Kikò ha ricevuto una sorpresa da parte del figlio Mattia, che ha dato la sua benedizione alla storia con Ambra. Proprio con quest'ultima, l'ex marito di Tina Cipollari ha potuto avere un incontro nel Camping Carmelita. Valentina ha potuto riabbracciare il suo fidanzato, Erica ha ricevuto una dolcissima lettera da parte della madre e del padre e un abbraccio dalla sorella. A Gennaro è stato mostrato un video messaggio da parte della sorella, mentre Gianmarco ha riabbriacciato finalmente il suo papà. Un altro ingresso inaspettato è stato quello dell’Onorevole Stefania Pezzopane e Simone Coccia che, per festeggiare il loro anniversario, hanno deciso di rimanere nella casa e accompagnare i ragazzi verso la finale.

La D'Urso ha poi chiuso il primo televoto. Il primo concorrente a dover lasciare il gioco è stato Kikò. In vista della finale però, sono stati indetti altri tre televoti flash che hanno decretato l’eliminazione di Michael e Valentina. I finalisti della sedicesima edizione del Grande Fratello sono Daniele, Martina, Gianmarco e Gennaro. Proprio quest'ultimo, tra una pausa e l’altra, è stato protagonista di un’accesa discussione con la De Andrè: se il ragazzo le ha recriminato di volerlo far passare come poco intelligente, lei lo ha accusato di voler fare la vittima per piacere al pubblico. A contendersi l’ultimo posto per la finale saranno Enrico, Erica e Francesca.

L'appuntamento è per lunedì prossimo, in prima serata su Canale 5.