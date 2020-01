Grande Fratello: scomparso Luigi Favoloso, l'appello della madre e l'intervento di Nina Moric

Gossip TV

La madre dell'ex gieffino ne ha denunciato la scomparsa al commissariato di Torre del Greco.

Scomparso l'ex gieffino ed ex fidanzato di Nina Moric, Luigi Favoloso. L'appello su facebook di del paparazzo Alex Fiumara e di alcuni ex concorrenti con cui ha condiviso l'esperienza televisiva della quindicesima edizione del Grande Fratello.

La madre, Loredana Fiorentino, ha denunciato la scomparsa al commissariato di polizia di Torre del Greco città di cui è originario Favoloso. Il giovane si è allontanato senza documenti, senza auto e senza effetti personali.

"Attenzione - si legge sull'account Facebook di Fiumara - da circa 10 gg è scomparso da casa Luigi Mario Favoloso ex fidanzato della modella Nina Moric e partecipante del Grande Fratello 2018. La scomparsa secondo la denuncia formalizzata dalla mamma Loredana Fiorentino con cui sono in contatto telefonico , risalirebbe al 29 /12 / 2019 da Torre Del Greco (Napoli), si è allontanato senza documenti , senza auto e senza effetti personali. Se qualcuno lo vedesse mi contatti subito su messenger. Condividete più possibile perché la famiglia è in comprensibile angoscia, idem i suoi amici me compreso. Certo della Vs collaborazione ringrazio anticipatamente."

L'appello è stato successivamente condiviso anche da alcuni ex inquilini del reality, tra cui Veronica Satti, Alberto Mezzetti e Angelo Sanzi.

Scomparso Luigi Favoloso, l'intervento di Nina Moric

Anche la nota ex fidanzata, l'ex moglie di Fabrizio Corona Nina Moric, ha commentato sui social la scomparsa di Favoloso con queste parole: "Volevo ricordare che l'amore è rimanere e non sparire (apposta) e far preoccupare i propri cari con lo scopo di vedere se uno ci tiene...per me questo si chiama egoismo!" La Moric e Favoloso sono stati insieme quattro anni e hanno annunciato la rottura della loro relazione qualche mese fa.