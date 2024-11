Grande Fratello, scintille tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani: ecco cosa è successo dopo la puntata (VIDEO)

Gossip TV

Luca Calvani e Lorenzo Spolverato ai ferri corti: i due discussi concorrenti si sono confrontati sui comportamenti che non hanno apprezzato l'uno dell'altro durante l'ultima puntata del Grande Fratello e non sono mancate le critiche e accuse.

Nuovo scontro nella Casa del Grande Fratello tra Luca Calvani e Lorenzo Spolverato. Subito dopo la puntata, andata in onda ieri martedì 19 novembre 2024, i due discussi concorrenti del reality show di Canale 5 si sono resi protagonisti di un duro botta e risposta in cui sono volate pesanti accuse e offese.

Lorenzo e Luca a confronto al Gf

Nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello, Lorenzo Spolverato è stato richiamato in diretta da Alfonso Signorini per i suoi comportamenti arroganti e per alcune espressioni poco carine pronunciate nel corso delle ultime settimane nella Casa nei confronti di alcuni concorrenti. Senza troppi giri di parole, il conduttore ha dichiarato che, nel caso in cui non avesse cambiato atteggiamento, sarebbero stati presi seri provvedimenti nei suoi confronti da parte della produzione.

A rincarare la dose ci ha pensato Luca Calvani che, durante un confronto con Lorenzo dopo la diretta, gli ha fatto presente quanto fosse stata grave quell'uscita di Signorini. "Ma tu pensi che la bastonata sia la nomination? La bastonata è sentirsi dire da Alfonso che sei arrogante. Quella è l'unica bastonata che hai preso" ha affermato l'attore provocando la reazione del concorrente milanese "Sì, ma con quella ci farò il conto".

I due hanno poi parlato del loro percorso nel reality show con Lorenzo che ha ammesso di non riuscire a fidarsi di Luca. "Ti metti contro le persone che non li seguono. Sei un giocatore, hai le tue strategie. Io potrei essere più furbo, ma non ci riesco" ha confessato il modello provocando la dura reazione dell'attore che, dopo essersi difeso dalle accuse, ha espresso il suo fastidio per sentir parlare solo degli "Shailenzo".

La situazione è poi degenerata quando Luca ha accusato Lorenzo di creare "una serie di mulinelli per accentrare l'attenzione su di te". Le parole dell'attore, però, non hanno smosso il modello milanese, che è rimasto fermo sulla sua posizione. Nonostante il duro botta e risposta, i due concorrenti della nuova edizione del Gf si sono mostrati disponibili a cercare un punto d'incontro. Ci riusciranno o la voglia di emergere sarà più forte?

Tensione al Gf

L'ultima puntata del Grande Fratello ha stravolto gli equilibri nella Casa. Dopo Luca Calvani e Lorenzo Spolverato, anche Yulia Bruschi e Pamela Petrarolo si sono duramente scontrate. Il motivo? La nomination de Le Non è la Rai, che hanno puntato il dito contro Clayton Norcross, ha fatto infuriare la giovane gieffina, che si è detta stanca delle strategie di gruppo soprattutto da parte delle sue compagne di avventura.

Infastidita e delusa dal comportamento assunto da Le Non è la Rai, Yulia ha affrontato Pamela a muso duro, alzando i toni e accusando apertamente le due concorrenti di star giocando e di spedire le persone in Nomination senza una reale motivazione. Accuse che hanno provocato la durissima reazione della Petrarolo, che ha rivelato che molto spesso i suoi pensieri non coincidono con quelli di Ilaria. Cosa succederà ora tra le tre concorrenti? Ricordiamo che la nuova puntata del Gf andrà in onda sabato 24 novembre 2024 in prima serata su Canale 5. Al televoto Lorenzo Spolverato, Jessica Morlacchi, Clayton, Amanda Lecciso e Alfonso D'Apice. Chi uscirà?

