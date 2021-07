Grande Fratello, Sarah Nile torna a parlare di Veronica Ciardi: "Il 60% di voi sa e conosce la verità"

Gossip TV

Il messaggio dell'ex gieffina sulla sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello 10.

Sarah Nile dopo essere rimbiondata al centro di una bufera mediatica per il suo lungo a amaro sfogo nei confronti di Veronica Ciardi è tornata a parlare del rapporto con la sua ex compagna d'avventura al Grande Fratello 10 nell'edizione 2009. Le due ragazze, come è noto agli affezionati del reality, avevano instaurato un profondo legame all'interno della Casa e pare fosse continuano fino ad oggi, a distanza di undici anni, seppur con altri e bassi, come sottolineato dalla Nile.

Qualche giorno fa, Veronica è convolata a nozze con Federico Bernardeschi e, il mancato invito a Sarah, ha suscitato un profondo malumore di quest'ultima che si è sfogata sui social ed ha anche pubblicato il messaggio privato mandato a quella che è ormai una sua ex amica.

L'ex gieffina è tornata a parlare oggi della questione Ciardi, ringraziando anche i tanti che l'hanno sostenuta.

"Prima di tutto, volevo ringraziarvi per il sostegno e l’affetto che in tanti anni e ancora oggi continuate a dimostrarmi. Siete in tanti… tantissimi e nei limiti del ragionevole e del possibile sto cercando di rispondere a tutti o vostri messaggi. Anche in direct mi avete inondato di messaggi. Leggo con piacere che il 60% di voi “sa”, conosce la verità e questo mi rincuora. Poi c’è un 30% confuso e il 10% lasciamo perdere… la madre degli stupidi è sempre incinta”.

In parte resta un mistero il rapporto tra le due ragazze che ai tempi del Grande Fratello sembrava fosse qualcosa di più di una semplice amicizia (le due ragazze avevano infatti più volte dichiarato di amarsi). Molte domande sono emerse anche quando Sarah ha parlato di “mancanza di apertura mentale” delle famiglie degli sposi, non precisando altro.

Queste la parole della Nile pubblicate su Instagram il giorno del matrimonio della Ciardi:

“In molti mi state chiedendo pubblicamente e in privato il motivo per il quale oggi nn partecipo al matrimonio di Veronica. Con estrema umiltà e con estrema verità sento di dirvi che non conosco il motivo. Sento l’esigenza ad oggi di dover mettere un punto. Troppe volte ho taciuto, troppe volte ho abbozzato e nel rispetto di chi mi ha sempre seguita e amata ritengo sia giusto spendere due parole. Soprattutto per tutte quelle persone che ad oggi continuano a chiedere e a voler capire”.

Sarah ha poi continuato:

“In questi 11 anni ci sono stati tanti alti e bassi tenuti insieme da un filo che fino ad oggi almeno da parte mia non si era mai spezzato. Lei è e rimarrà una persona speciale per me ma abbiamo due modi di vivere, di pensare e di fare completamente opposti. Ho sempre protetto, ho sempre tentato di capire, ho sempre sorvolato, ho sempre rispettato. Oggi ci sono io, la mia famiglia e il mio benessere che sono le cose più importanti. Vorrei solo cose belle ed evitare dispiaceri inutili. Per tutto questo e per tanto altro metto un punto e mi fermo qui”.

Dal canto di Veronica, invece, tutto tace. La signora Bernardeschi, per il momento, ha solo defollowato Sarah su Instagram.