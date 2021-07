Grande Fratello, Sarah Nile e il messaggio d'addio a Veronica Ciardi: "Devi scomparire per sempre dalla mia vita"

Gossip TV

Lo sfogo dell'ex gieffina nei confronti della 36romana che è convolata a nozze ieri con Federico Bernardeschi.

Ieri, martedì 13 luglio 2021, si sono celebrate le nozze tra il calciatore della Nazionale italiana e della Juventus, Federico Bernardeschi, e l'ex gieffina Veronica Ciardi, protagonista del reality show nel 2009-2010. Al matrimonio, celebrato nella città natale di Bernardeschi, erano presenti tanti amici tra cui Georgette Polizzi e Davide Tresse, Maicol Berti, ex gieffino della decima edizione e Margherita Zanatta, ex concorrente del reality Grande Fratello 11. In molti hanno inevitabilmente notato l'assenza dell'amica storica di Veronica, Sarah Nile. Con quest'ultima, ai tempi del Grande Fratello, aveva instaurato un rapporto speciale che in molti consideravano più di una semplice amicizia.

Sarah, interpellata da molti curiosi, ha spiegato su Instagram il motivo della sua assenza. A quanto è parso, nemmeno l'ex gieffina è a conoscenza dei motivi e anzi ha colto l'occasione per esprimere tutta la sua delusione nei confronti dell'ex amica.

L'ex gieffina, ha prima pubblicato alcune Ig Stories e poi ha scelto di rendere pubblico il messaggio che ha mandato a Veronica:

"Questa volta non me ne andrò via in silenzio. Questa volta non ci sarà nessun motivo al mondo che mi farà tornare..Questa volta è diverso, è per sempre".

"Non ti ho mai capita e resterai per me un mistero, so solo che ogni volta che mi avvicino a te vengo ferita e delusa.Ho detto alla mia famiglia e a mio marito (Pierluigi Montuoro, ndr) che oggi ti saresti sposata e ho provato molto imbarazzo e tristezza nel dover dire che non mi ha voluta lì con te.. Io sono trasparente, solo luce, tu tenebre e bugie. Ti chiedo con il cuore di scomparire per sempre dalla mia vita perché arrechi solo dolore gratuito. Ti auguro una buona vita. "

Oggi, Sarah Nile, ha pubblicato anche una foto che la ritrae con Veronica il giorno del suo matrimonio avvenuto nel 2017 con Pierluigi Montuoro, rispondendo ad alcune ulteriori domande da parte dei più curiosi. "Mi ha detto del matrimonio 5 giorni fa, non avevamo litigato". "Non mi devo giustificare e non mi sto giustificando. E' giusto però metter un punto alle cose. Tante persone meritavano la verità ed avere anche loro la possibilità di poter chiudere un cerchio."