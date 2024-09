Grande Fratello, reunion di Beautiful in arrivo! Anche Kelly Lang, alias Brooke Logan, entra nella Casa

Gossip TV

Kelly Lang, alias Brooke Logan di Beautiful, varcherà la porta rossa della Casa del GF. Ecco cosa ha rivelato Clayton Norcross!

Si prospetta una reunion di Beautiful nella Casa del Grande Fratello: dopo Clayton Norcross, infatti, nel reality di Canale5 condotto da Alfonso Signorini arriverà anche una sua ex famosissima collega della Soap. Stiamo parlando di Katherine Lang, alias la famosa Brooke Logan.

GF, Katherine Lang, alias Brooke Logan, entrerà nella Casa

Questa sera tornerà in onda con un nuovo appuntamento il GF e, in attesa dei risultati delle nomination - che vedono al televoto Ilaria Clemente, Yulia Bruschi e Iago Garcia -, è stato anticipato che nella Casa entrerà anche uno dei volti storici della Soap di Beautiful: stiamo parlando di Katherine Lang.

Brooke Logan varcherà la Porta rossa e, stando alle parole del video promo lanciato su Canale5, sembra che farà una sorpresa all'ex interprete di Thorne Forrester, con cui ha avuto in passato un flirt:

"Nella casa entrerà Brooke di Beautiful, in tre al televoto, chi sarà il preferito?"

Al momento, non è chiaro se Katherine Lang entrerà solo come ospite o come possibile concorrente, ma stando alle dichiarazioni di Signorini nella terza puntata, con l'ingresso di Clayton Norcross per ora il cast è al completo.

GF, Clayton Norcross e Katherine Lang hanno avuto un flirt in passato

Nella terza puntata del GF, Clayton Norcross è stato accolto nella Casa da Jessica Morlacchi, grande fan della Soap di Beautiful, e alla gieffina ha raccontato di un flirt che ha avuto con Katherine Lang, la nota Brooke Logan con cui Thorne Forrester ha avuto una storia. Alla domanda di Morlacchi se si fosse mai innamorato di Lang nella vita reale, Norcross ha rivelato un aneddoto:

"Pensavi ci fosse un feeling tra noi? Lei è una bella donna, è atletica. Una volta mi invitò a una festa e dopo pranzo mi invitò a casa sua. Mi guardò negli occhi e mi baciò. È stata una grande sorpresa per me. La nostra storia è durata poco"

Tuttavia, ha concluso l'interprete di Thorne, lui e la Lang si sentono ancora e hanno un bellissimo rapporto d'amicizia.

