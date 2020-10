Grande Fratello: Myriam Catania riceve una proposta di matrimonio dal fidanzato Quentin, la regia censura tutto

Gossip TV

Colpo di scena nella Casa del Grande Fratello Vip per l'attrice.

Momento davvero emozionante per Myriam Catania al Grande Fratello Vip. L'attrice, rinchiusa nella famosa Casa di Cinecittà, ha ricevuto una sorprendente proposta di matrimonio dal suo compagno Quentin Kammermann.

Myriam Catania si sposa, la proposta di matrimonio al Gf Vip

Myriam è stata protagonista di un episodio davvero molto romantico. Il suo compagno Quentin si è recato fuori dalle mura della Casa del Grande Fratello Vip per urlarle attraverso un megafono il suo amore. Una dichiarazione che è conclusa con la fatidica proposta di matrimonio: "Mi vuoi sposare?". La risposta dell’attrice non si è lasciata attendere.

Visibilmente emozionata e felice, la Catania ha risposto un deciso e commosso "sì" al compagno e padre di suo figlio Jacques. Un bellissimo gesto d’amore che, però, è stato censurato dalle telecamere del Grande Fratello, che ha spostato volutamente l’attenzione su altro. Ricordiamo che da quando è entrata nel reality, non c’è stato giorno in cui l'attrice non abbia pensato a Quentin e al figlio, di cui sente fortemente la mancanza. A riportare tutto sul web ci hanno pensato i numerosi telespettatori che in quel momento erano sintonizzati con la Casa. Tanti i commenti sui social: "Tiratemi fuori immediatamente il video del compagno di Myriam che le fa la proposta col megafono", "Ma era Quentin fuori! Oddio ha fatto la proposta a Myriam e lei ha detto si", "Myriam ha ricevuto la proposta e sembra che a nessuno freghi assolutamente nulla, stanno continuando a fare quello che stavano facendo".

Leggi anche Rissa sfiorata nella notte al Gf Vip

E gli altri Vip come hanno reagito? Tommaso Zorzi le ha anche detto che spera di essere invitato al matrimonio, Guenda Goria invece si è complimentata con la famiglia dell'attrice per il supporto che le stanno dando, visto che qualche giorno fa è andata pure sua sorella a urlare col megafono fuori dalla Casa. Al momento non ci sono video della proposta di matrimonio di Quentin a Myriam, ma siamo sicuri che Alfonso Signorini mostrerà tutto nella prossima puntata del Gf Vip. La coppia, dunque, convolerà presto a nozze? In attesa di scoprirlo, la Catania spera di superare la nomination che questa settimana la vede al televoto con Maria Teresa Ruta e Massimiliano Morra.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.

Ecco chi sono i ventuno Vip della quinta edizione del Grande Fratello Vip.