Grande Fratello, Mila Suarez e la querela a Francesca De André: "Sono in tribunale"

L'ex gieffina su Instagram: "È giusto che ogni cattiveria venga punita".

Mila Suarez ha annunciato su Instagram di essere in tribunale per depositare - si presume - l'atto di querela contro Francesca De Andrè. "Adesso ragazzi io mi trovo qua in tribunale. È giusto che ogni cattiveria venga punita", ha dichiarato la modella e influencer marocchina, senza specificare ulteriori dettagli. L'ex gieffina aveva annunciato, poco dopo essere uscita dal reality di voler prendere provvedimenti legali contro Francesca De Andrè:

"Non sto bene a livello morale e psicologico - aveva dichiarato la Suarez su Instagram - dunque oggi ho affrontato una lunga giornata insieme ai miei avvocati per informarmi sul da farsi di tutto questo maltrattamento. E come il BULLISMO, mi sono stati accreditati altri reati come il RAZZISMO, DIFFAMAZIONE e MOBBING. Tutti reati penali che nella vita reale vanno denunciati, il gioco è bello quando dura poco! Il trattamento di questa donna nei miei confronti è stata pura violenza, ed io non sono certo una che si fa scivolare addosso questi reati".

Le due ex compagne d'avventure, hanno dato vita ad infuocati scontri durante l'edizione del Gf e la De Andrè è stata molto criticata per alcune frasi rivolte all'ex fidanzata di Alex Belli, tanto che, a furor di popolo, il web invocava a gran voce una squalifica per la discussa nipote del celebre cantautore genovese Fabrizio, ma la produzione non prese alcun provvedimento. Francesca si è comunque ripetutamente scusata per i comportamenti assunti durante il Gf, affermando di aver vissuto momenti molto difficili durante i quali non è riuscita a contenere la rabbia.