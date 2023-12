Grande Fratello, Massimiliano Varrese e la squllida reazione all'aereo per Beatrice Luzzi: fan infuriati!

Gossip TV

Al GF, le tensioni tra Massimiliano Varrese e Beatrice Luzzi portano l'attore a reagire in maniera incommentabile al passaggio di un aereo con un messaggio per la gieffina. Ecco cosa è successo!

Le tensioni tra Beatrice Luzzi e Massimiliano Varrese nella casa del Grande Fratello sono ricominciate, tanto che l'amicizia e il sostegno di queste settimane sono già state nuovamente rimpiazzate dal disprezzo dell'attore per la gieffina. Varrese ha di nuovo iniziato a inveire, insieme a Sara Ricci, sull'attrice, portandola a desiderare di abbandonare il programma di Canale5 condotto da Alfonso Signorini.

GF, Massimiliano Varrese fischia l'aereo per Beatrice Luzzi

L'atteggiamento sprezzante di Varrese per l'attrice è stato portato all'attenzione anche dello stesso conduttore, che ha rimproverato l'attore di essere duro con la coinquilina e di utilizzare termini inaccettabili. In realtà, anche fuori dalla casa diverse personalità del mondo dello spettacolo si sono espresse contro Massimiliano Varrese, come Jessica Notaro, che ha tuonato contro di lui, e la stessa Rebecca Staffelli, inviata social del GF.

Oggi, si è verificata un'ulteriore mancanza di Varrese nei confronti di Beatrice Luzzi e sul web i fan si sono infuriati, invocandone la squalifica: sulla Casa, infatti, sono passati alcuni aerei, tra cui uno per l'attrice e al suo passaggio Varrese ha dato vita a una scena squallida, iniziando a fare versi e fischi e lasciando senza parole i fan del programma.

Varrese ha, infatti, iniziato a ridere con aria sprezzante, urlando e imitando uno scimpanzé con il suo modo di fare e sui social è di nuovo polemica per l'imbarazzante comportamento del concorrente, di cui si invoca a gran voce la squalifica dalla trasmissione.

