Grande Fratello, Martina Nasoni vince la sedicesima edizione del reality

La 21enne umbra, Martina Nasoni ha vinto la sedicesima edizione del Grande Fratello.

A contendersi la finale, sono stati, Gennaro Lillio, Martina Nasoni, Enrico Contarin, Gianmarco Onestini e Daniele Dal Moro. Le prime due eliminazioni, hanno sancito l'uscita prima di Erica Piamonte e, subito dopo, quella di Francesca De Andrè.

Immediatamente dopo, sono sono andati in sfida Gennaro e Gianmarco con un televoto flash che ha decretato l'eliminazione del modello partenopeo. In studio, dopo l'ingresso di Erica che ha riabbracciato i suoi genitori, è stato il turno di Francesca che ha affrontato le critiche di Malgioglio e il risentimento di Mila Suarez, che le ha annunciato di aver intrapreso azioni legali nei suoi confronti. Francesca ha poi incontrato la sorella Fabrizia e ha atteso, insieme altri ex concorrenti, l'arrivo in studio di Gennaro, al quale, sempre Cristiano Malgioglio, ha rivolto alcune critiche per il rapporto instaurato proprio con la De Andrè, che secondo l'opinionista ha penalizzato il suo gf e anche una possibile vittoria finale. Gennaro ha incontrato poi la sua amatissima nonna e si è commosso. Protagonisti del secondo televoto flash sono stati, Martina e Daniele. Il pubblico ha salvato la "ragazza dal cuore di latta" di Irama, portandola allo scontro finale con Enrico e Gianmarco con l'eliminazione di quest'ultimo. A contendersi la vittoria, i due concorrenti, Martina Nasoni ed Enrico Contarin.

21 anni, nata a Terni, appassionata di moda e tatuaggi, dopo essersi diplomata al Liceo Artistico, ha partecipato prima a 'Miss Umbria' e poi a 'Miss Italia'. All'età di dodici anni, scopre di soffrire di una patologia molto limitante, la cardiomiopatia ipertrofica. La storia di Martina ha ispirato il singolo "La ragazza dal cuore di latta" dell'ex vincitore di Amici, Irama.

Alla vincitrice spetterà anche il montepremi finale, pari a 100 mila euro.