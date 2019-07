Grande Fratello, Martina Nasoni lascia Daniele Dal Moro su Instagram: la dura reazione dell'ex gieffino

Gossip TV

Martina Nasoni ha deciso di chiudere con Daniele Dal Moro. Lui, ignaro di tutto, si sfoga sui social: "Sono rimasto di sasso".

Martina Nasoni e Daniele Dal Moro sono tra le coppie più chiacchierate della sedicesima edizione del Grande Fratello. Dopo veri tentativi da parte della ternana, l'ex gieffino sembra essere capitolato e, conclusa l'esperienza nel programma, i due sono stati spesso pizzicati insieme. All'interno delle mura di Cinecittà la coppia è stata spesso protagonista di liti furibonde e tese discussioni, ed entrambi avevano ammesso che non sarebbe stato semplice far collimare i loro caratteri così diversi.

Nelle ultime ore, la Nasoni ha deciso di confidarsi con i suoi fan su Instagram a proposito della frequentazione con il bel veronese: "La brutta notizia? Credetemi per tante cose sono più dispiaciuta io che voi. Grazie per tutto ciò che mi scrivete e perché mi tirate su di morale. Io sono un’eterna romanticona, ci credo, ci credo fino in fondo, poi però non sempre le cose vanno come uno spera. Ma niente panico… Preferisco comunque provarci nelle cose, che avere il rimpianto di non averlo proprio fatto".

Daniele, ignaro dello sfogo della vincitrice del reality show, è stato informato della novità e si è sfogato duramente: "Se non avessi voluto parlare delle cose che sto per dirvi non avrei fatto la diretta, non faccio nessuna diretta e poi non direi “non chiedetemi”, parlo direttamente e dico ciò che penso. Intanto sono rimasto un po’ di sasso più di voi. Io ero rimasto ad un messaggio che mi è arrivato ieri che diceva che dovevamo organizzarci per andare quando sarebbe tornata da dov'è. Mentre oggi è stata fatta questa diretta. Non rompo le palle a nessuno, non mi frega se la storiella sui social tira, non me ne frega un cazzo, motivo per il quale cerco di parlarne il meno possibile. […] Per quanto le voglia bene, un bene dell’anima, per quanto mi faccia girare le palle, perché vi garantisco che per Martina voglio un bene che per farvi capire se potessi vendermi un rene per vederla felice lo farei, però detto questo ogni persona è fatta a modo suo. Lei è una che quando una cosa con me non le va a genio, ha la luna, mi vomita ogni cosa addosso. Poi per carità io ho il difetto che mi lego le parole che mi vengono dette, ognuna c’ha i suoi modi. Oggi è stata fatta una diretta, perché lei era a Napoli o dove cazzo era, quando io sono andato da Gianmarco o da Erica, sapete quanti insulti ho preso? Ma mi sono giustificato? Ho fatto una diretta? Perché non mi importa, perché non mi devo giustificare di nulla! Di perdermi 2000 follower non mi frega niente. Siete liberi di schierarvi con chi vi pare".

