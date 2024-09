Grande Fratello, Lorenzo Spolverato interessato a Shaila Gatta: “La sua apparenza ti inganna in modo incredibile"

Gossip TV

Lorenzo Spolverato esce allo scoperto nella Casa del Grande Fratello: il concorrente della nuova edizione rivela di essere attratto dalla ballerina ed ex velina di Striscia la Notizia!

Stasera, giovedì 19 settembre 2024, andrà in onda su Canale 5 la seconda puntata della nuova edizione del Grande Fratello. Nell'attesa, nella Casa, il gieffino Lorenzo Spolverato ha rivelato di essere interessato alla ballerina Shaila Gatta.

La confessione di Lorenzo

La nuova edizione del Grande Fratello è iniziata da pochi giorni, ma nella Casa sono nate già le prime simpatie. Ai telespettatori, infatti, non è passata inoservata la complicità tra Lorenzo Spolverato e la ballerina Shaila Gatta. Una complicità ribadita e confermata proprio dal giovane concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini.

Parlando a notte fonda con Ilaria Clemente, Lorenzo si è sbilanciato rivelando il suo pensiero su Shaila. "Non muove un muscolo Shaila, quando dorme. Quando è sveglia è una peperina [...] ha un'apparenza che ti inganna in un modo incredibile. Chissà se…in generale mi piacerebbe…" ha affermato il ragazzo palesando il suo interesse nei confronti della ballerina ed ex allieva di Amici.

Leggi anche Tommaso Franchi a rischio: i concorrenti si schierano contro di lui?

Lorenzo, però, non è l'unico ad aver rivelato il suo interesse. Nelle ultime ore, anche Jessica Morlacchi non ha nascosto una certa attrazione nei confronti di Javier Martinez. La cantante deciderà di lasciarsi andare e farsi avanti con l'ex tentatore di Temptation Island? Ricordiamo che la partecipazione del giovane è a rischio. Stando alle ultime indiscrezioni, Javier avrebbe violato gli accordi di un contratto stipulato con l'Avimec Volley Modica, squadra del campionato A3 in cui milita, provocando la reazione del presidente della società, Enzo Aprile, che ha confermato l'intenzione di procedere per vie legali.

Il cast del Gf

La seconda puntata del Grande Fratello andrà in onda stasera, giovedì 19 settembre 2024, in prima serata su Canale 5 e vedrà l'ingresso dell'ultima parte del cast. I concorrenti ufficiali che, al momento, hanno varcato la famosa porta rossa, sono: Clarissa Burt, Enzo Paolo Turchi, Jessica Morlacchi, Lorenzo Spolverato, Luca Calvani, Shaila Gatta, Javier Martinez, Ilaria Clemente, Yulia Bruschi, Lorenzo Spolverato, Luca Giglioli, Ilaria Galassi e le Ragazze di Non è la Rai, Pamela Petrarolo ed Eleonora Cecere.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello.