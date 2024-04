Grande Fratello, Letizia Petris senza freni: "Vittorio? Aveva i piedi puzzolenti"

Gossip TV

Letizia Petris nel corso di un'intervista rilasciata a RDS ha confessato l'inconfessabile nei confronti di Vittorio Menozzi, suo ex compagno d'avventura al Grande Fratello.

Grande Fratello, Letizia Petris confessa un particolare sgradevole di Vittorio Menozzi

Durante l'ospitata di Letizia in radio, le è stato infatti chiesto di rivalere qualche piccante retroscena sui suoi ex coinquilini, dichiarare qualcosa che non aveva mai fatto prima. "Hai parlato di piedi puzzolenti, dicci il nome" hanno chiesto alla Petris, che ha risposto:

"Vittorio, mamma mia, i piedi, quello glielo dicevo, però vabbè lo ridico".

Un video che nel giro di pochi minuti è gia diventato virale. Qualcuno infatti ha trovato piuttosto inopportuna la confessione dell'ex gieffina nei confronti di Vittorio, il quale, al momento, non ha replicato. Certamente può succedere che, vivendo 24h ore su 24h per mesi con altre persone, possano emergere retroscena di ogni tipo, qualcuno magari sgradevole.

LETILAGNA CONFESSA CHE RUTTORIO AVEVA PURE I PIEDI PUZZOLENTI OMG PORCODDI 😷🤢🤮#GrandeFratello pic.twitter.com/GKAkSeP29h — Reparto Varrese (@RepartoVarrese) April 16, 2024

Parlando della sua lunga avventura nella Casa, Letizia ha dichiarato:

"E’ stata la mia prima avventura in un reality e la mia prima esperienza televisiva in generale. Il Grande Fratello è stata per me un’esperienza di vita. Prima di entrare nella casa avevo avviato un percorso con me stessa molto lungo che avrebbe implicato tanto lavoro. Mi sentivo una bambina immatura che non riusciva ad affrontare certe situazioni. Il Grande Fratello mi ha aiutato a portare a termine questo percorso di crescita. Ovviamente in questo devo ringraziare la produzione ma anche Alfonso Signorini. Sono tantissimi i momenti belli che ho vissuto nella Casa. Uno di questi è stato il giorno di San Valentino quando a me e Paolo hanno concesso una serata romantica in suite. Finalmente abbiamo potuto viverci, da soli, parlando in totale relax senza avere puntati su di noi gli occhi degli altri inquilini"

