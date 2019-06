Grande Fratello: le reazioni di Erica, Martina, Daniele, Gianmarco, Enrico e Gennaro dopo la finale

Dopo poco più di due mesi di reclusione forzata dentro le mura di Cinecittà, sono tornati sui social i protagonisti della finale della sedicesima edizione del Grande Fratello. Tanto entusiasmo e ringraziamenti vari per il grande sostegno ricevuto da parte di Martina, Erica, Daniele, Gianmarco, Enrico e Gennaro che, all'indomani della conclusione della loro lunga esperienza televisiva, hanno espresso i loro pensieri e le loro emozioni affidandosi a Instagram:

"Infinite grazie a tutti quelli che mi hanno sostenuta! Ancora non ci Credo! Vi amo!! Grazie mi avete permesso di realizzare il sogno fino alle fine", ha scritto la bella toscana Erica Piamonte."Grazie di cuore Barbara Carmelita D'Urso per l'affetto che mi hai sempre dimostrato in questo percorso! E' stata un'esperienza indimenticabile che resterà sempre impressa nella mia mente e nel mio cuore", ha scritto la vincitrice Martina. "Che avventura incredibile, che emozioni! Non vedo l'ora di riabbracciare il mio fratellone" ha scritto Gianmarco Onestini. "Grazie infinite a tutti voi. Vi auguro il meglio. Non vi dimenticherò siete grandi", ha scritto Daniele Dal Moro.

Ringraziamenti speciali anche da parte del bel modello partenopeo Gennaro Lillio: "E' stata un'esperienza bellissima ricca di emozioni a volte belle altre meno ma sono consapevole oggi di ciò che realmente conta, proprio ora inizio ad assaporare la bellezza delle piccole cose della vita reale. Ricomincio da qui.".