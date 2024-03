Grande Fratello, le prime dichiarazioni a caldo di Beatrice Luzzi

Gossip TV

L'attrice romana arrivata seconda al Grande Fratello, ha commentato il suo percorso nel reality show e la vittoria di Perla Vatiero.

Ieri, lunedì 25 marzo 2024, si è conclusa una delle edizioni più lunghe del Grande Fratello, durata ben 197 giorni con la vittoria a sorpresa di Perla Vatiero, la giovane salernitana entrata in corsa tra le ex protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island. Beatrice Luzzi, grande favorita per la vittoria, si è invece dovuta accontentare del secondo posto.

Poco dopo la consacrazione di Perla, Alfonso Signorini si è avvicinato all'attrice romana non nascondendo una certa amarezza per la mancata vittoria. “Tu sei grandissima. Ti ho sempre amato sai?! Però grazie davvero, sei una grande donna“, ha esclamato il padrone di casa abbracciandola.“Grazie a te, perché senza di te non sarei sopravvissuta lì dentro”, ha replicato la Luzzi che successivamente non ha risparmiato una frecciatina alla Vatiero: "Ragazzi ha vinto l'amore, speriamo che duri....vi ringrazio tutti!"

Dal portale di Biccy è emerso anche un retroscena. Sembra che l'attrice nonostante la mancata vittoria, si sia resa disponibile ai fan con molta gentilezza e cordialità:

"Appena hanno detto che aveva vinto Perla, alcuni ex concorrenti sono andati da Bea e questo è stato bello. Dopo lei è stata molto carina, si è fatta le foto con tantissime persone, ha salutato tutti. Ha registrato anche dei video ed è stata anche con Lady Fagiana e altri eliminati. Ai fan che le urlavano ‘dovevi vincere tu, sei la vera vincitrice’ ha dato delle belle risposte. Ha ringraziato tutti per il supporto di questi mesi e ha detto che andava bene così, senza fare polemiche per la seconda posizione. È stata molto gentile e anche disponibile a dare le sue risposte a tutti e fermarsi con gli ex del GF e non solo. Le abbiamo fatto capire che fuori ha tanta gente che la stima e l’ha capito."

e che bello vederla fuori da quel posto lontano da quelle persone a ricevere tutto l’affetto che merita finalmente sembra un sogno pic.twitter.com/7ozLsR8AoQ — nina (@chetimportaaa) March 26, 2024

