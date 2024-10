Grande Fratello, le pagella della sesta puntata, Shaila Gatta 10 (impeccabile), Luzzi 4 (confessa l'inconfessabile)

Gossip TV

Ieri, giovedì ottobre 2024, è andata in onda su Canale5 la sesta puntata del Grande Fratello! E, come sempre, ecco le nostre pagelle!

Il Grande Fratello è tornato in onda con la sesta puntata, ieri sera, giovedì 3 ottobre 2024, su Canale 5. Nell'appuntamento di ieri sera, è stata confermata la gravidanza di Ilaria Clemente, che ha lasciato la Casa qualche giorno fa per fare degli accertamenti medici. La trentenne romana ha informato tutti i suoi coinquilini della situazione e lascia il reality per dedicarsi completamente all'arrivo della sua bambina che nascerà a giugno. Clarissa Burt è stata la prima concorrente eliminata dell'edizione. Quattro i concorrenti in nomination: Mariavittoria, Iago, Clayton e Yulia.

Nell'appuntamento di ieri sera, c'è stato un faccia e faccia tra Yulia e Jessica, tra Iago e Lorenzo e si è inoltre parlato del "quadrilatero" tra Javier, Lorenzo, Shaila ed Helena. Enzo Paolo Turchi ha ha ricevuto sorpresa da Carmen Russo in occasione del compleanno della showgirl.

GF, le pagelle della quarta puntata di giovedì 3 ottobre 2024

Shaila Gatta : voto 10 (impeccabile)

Ieri sera, Shaila, ha deciso di chiudere definitivamente la questione Lorenzo e lo aveva già fatto ancora prima della diretta per due motivi. Il primo perché ormai sa che il suo interesse è unicamente nei confronti di Javier e l'altro, ancora più importante e indicativo sulla sua persona e su i suoi valori, per Helena, la sua amica sofferente nei confronti dei tentennamenti di Spolverato. Shaila, contestata per la sua ambiguità, rivela invece la sua decisione mettendo tutti a tacere e dando una lezione a tutti. Poteva continuare la dinamica finché potesse metterla al centro dell'attenzione, ma ha rinunciato volendo essere coerente con se stessa e leale come amica. Chapeau...e la Luzzi? Muta.

Beatrice Luzzi: voto 4 (confessa l'inconfessabile che poteva certamente evitare)

Beatrice ieri sera sfoggiava sorrisi e certezze ma stuzzicata da Alfonso Signorini, parlando di Shaila che ha intensamente criticato alcune puntate fa, ha paragonato il suo percorso, facendo presente che nella scorsa edizione si era innamorata di Giuseppe Garibaldi e celando del tutto l'interesse che aveva per Vittorio Menozzi dopo che il bidello calabrese l'aveva delusa. A distanza di tanto tempo, dunque, l'attrice romana pur di difendere la sua buona fede, ammette un amore che non c'è mai stato per attirarsi le simpatie del pubblico. Capitolo Vittorio del tutto dimenticato persino dal conduttore che l'ha esortata a non parlarne. Perché? Verità scomoda? La Luzzi si era invaghita di entrambi ma ieri ha parlato di un illogico e insensato amore nei confronti di Giuseppe. Non ci crediamo nemmeno un po'.

Alfonso Signorini: voto 3

Signorini, parlando della situazione che sta avvenendo nella Casa e che coinvolge Shaila, Lorenzo, Helena e Javier, chiede a Shaila Gatta di leggere un messaggio di Perla Vatiero nei confronti di Beatrice Luzzi che ha criticato gli atteggiamenti di Shaila giudicati inappropriatamente come provocanti e ambigui. In diretta viene letto il messaggio di Perla che in sostanza fa presente che la Luzzi, considerando il suo atteggiamento dell'anno scorso, non dovrebbe parlare, tenendo presente la sua incoerenza. Il conduttore, anziché concentrarsi sul contenuto, giudica in diretta la struttura grammaticale della frase di Perla, affermando (vabbè questo è l'italiano di Perla...) Il web, sulla frase del conduttore, impazzisce di gioia e gli haters della Vatiero si scatenato. Anche questo e ancora una volta, non era necessario, considerando che Perla quelle parole le ha rilasciate per l'intervista del suo stesso settimanale. Si direbbe che Alfonso sputa nel piatto dove mangia.

Lorenzo Spolverato, voto 7

Lorenzo sembra aver preso una sbandata per Shaila ma si è ritrovato nella friendzone tra capo e collo. Nonostante Helena penda dalle sue labbra, il 27enne milanese ha messo un freno. E gli converrebbe tanto non farlo considerando quando la persone amino le ship che si creano al Grande Fratello. Secondo noi, Spolverato era sempre stato interessato principalmente a Shaila e solo ora inizia a farci i conti e costringersi inevitabilmente a mettersi da parte. Nonostante l'obbligato cambio di rotta, Lorenzo è riuscito ad essere leale con entrambe e soprattutto con se stesso.

Clarissa Burt: voto 8

Clarissa è stata la prima concorrente eliminata dell'edizione ed è un gran peccato. Ieri ha parlato del suo grande amore, Massimo Troisi regalando altri momenti di grande commozione. La Burt aveva ancora molto da dare a questo Grande Fratello e nonostante sia già fuori da reality, abbiamo avuto la possibilità di conoscere un lato umano dell'attrice che ha parlato anche della sua difficile infanzia e di quanto il nostro paese l'abbia aiutata a salvata. Breve il suo percorso ma intenso e bellissimo. Clarissa non meritava di uscire, sarebbe stata una concorrente sarebbe diventata di certo significativa per questa edizione.

Jessica e Yulia: voto 8

"Le due gieffine si sono ritrovate faccia e faccia dopo aver avuto uno scontro velenosissimo nel corso dell'ultima puntata. Sono volati letteralmente stracci e offese di ogni tipo. Jessica e Yulia si accusano fondamentalmente di avere gli stessi atteggiamenti l'una nei confronti dell'altra e sembra nato tutto per Giglio che intriga entrambe. Jessica può contare sul pubblico, Yulia sui suoi compagni d'avventura. La diatriba tra loro, oltre il quadrilatero, sembra l'unica dinamica interessante (almeno per ora) che sta animando la Casa.

