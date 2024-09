Grande Fratello, le Nonèlarai protagoniste di un gesto discutibile verso Ilaria Clemente? Un video fa discutere

Gossip TV

All'interno della Casa del GF, le Nonèlarai hanno preso in giro Ilaria Clemente per il suo peso. Un video scatena una bufera sul web.

Le Nonèlarai sono finite al centro di una bufera, a causa di un gesto compiuto da Ilaria Galassi nei confronti di Ilaria Clemente. Le tre vippone del Grande Fratello stavano discutendo delle nomination, quando una di loro ha palesemente preso in giro l'inquilina della Casa di Canale5.

GF, le Nonèlarai nella bufera: gesto grassofobico nei confronti di Ilaria Clemente

Nel corso di una conversazione post-puntata, oggi, Pamela Petrarolo e Ilaria Galassi stavano discutendo delle nomination e hanno tirato in ballo Ilaria Clamente, che avevano deciso di nominare. Nel parlare di lei, tuttavia, Galassi ha mimato con le braccia un corpo formoso, per indicare l'inquilina nip del GF.

Il gesto è stato percepito sui social come grassofobico e offensivo nei confronti di Ila, come si fa chiamare nel programma la Clemente, e non sono mancate le polemiche sul tono poco rispettoso che hanno usato le due vippone verso l'inquilina. Sul web è scoppiata un'autentica polemica, anche perché non c'è stata nessuna ammonizione e i fan del GF sperano ora che l'argomento possa essere sollevato e approfondito in puntata.

GF, i nominati della terza puntata

La terza puntata del GF è andata in onda ieri, lunedì 23 settembre, e al termine di essa sono emersi i nomi degli inquilini che rischieranno di dover andare a casa. I preferiti del pubblico sono al momento Jessica Morlacchi e Tommaso Franchi, vincendo al televoto contro altri sette concorrenti: Giglio, Ila, Le Non è la Rai, Lorenzo, Luca e Yulia.

Nessun eliminato per questa terza puntata, mentre al televoto sono finiti 3 concorrenti. Inffatti, a fare incetta di voti sono Yulia, Iago e Ilaria Clemente- nominata tra l'altro dal trio di Nonèlarai.

Scopri le ultime news su Grande Fratello