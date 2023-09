Grande Fratello, le anticipazione della seconda puntata, stasera su Canale 5

Gossip TV

Oggi, venerdì 15 settembre 2023, in onda il secondo appuntamento con il Grande Fratello

Oggi, venerdì 15 settembre 2023, in prima serata su Canale 5, in onda la seconda puntata del Grande Fratello condotta da Alfonso Signorini affiancato nel ruolo da opinionista da Cesara Buonamici e Rebecca Staffelli che raccoglierà i commenti dei telespettatori.

Grande Fratello, le anticipazioni della seconda puntata

Nel corso del primo appuntamento con il reality show targato Mediaset sono stati presentati i primi 15 concorrenti ufficiali. Stasera verranno annunciati altri sei che andranno a chiudere il cast.

Alfonso Signorini ha già annunciato il nome di un altro vippone che raggiungerà la casa più spiata d'Italia. A varcare la porta rossa di Cinecittà ci sarà Fiordaliso, la nota cantante originaria di Piacenza, già piuttosto avvezza al piccolo schermo e ai reality (ha già partecipato a Music Farm, a La Talpa, Tale & Quale Show, L’Isola dei Famosi, Celebrity Bake Off Italia e a Il Cantante Mascherato).

Stasera ci sarà come ospite anche Giampiero Mughini che inizialmente doveva far parte del cast ma, in seguit, ha dovuto rinunciare per motivi personali.

In questi primi giorni non sono mancati i primi scontri tra i gieffini. Tra Rosy Chin e Beatrice Luzzi è nata subito una certa antipatia, soprattutto per la gestione della cucina. Paolo Masella si è reso protagonista di diversi scivoloni e Gresia Colmenares, confinata nel tugurio, è stata oggetto di critiche da parte del resto del gruppo.

Spazio poi all’esito delle prime nomination: chi sarà il preferito dal pubblico tra Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Anita e Samira? Questa sera scopriremo chi risulterà immune in vista delle nuove nomination.

Il secondo appuntamento con la nuova edizione del Grande Fratello, ci aspetta questa sera, a partire dalle 21.20 su Canale 5

