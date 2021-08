Grande Fratello: la confessione di Francesca De Andrè sul Gf e Ballando con le stelle

Gossip TV

L'ex gieffina Francesca rivela: "Tornerei al Gf ma per condurlo. Ballando? Lo farei molto volentieri".

Francesca De Andrè è stata una delle protagoniste più discusse e chiacchierate del Grande Fratello. Intervistata da Leggo, l'ex gieffina è tornata a parlare delle sue varie esperienze televisive lasciandosi andare a delle confessioni inedite.

Francesca De Andrè pronta per Ballando con le stelle dopo il Gf

Manca poco alla sesta edizione del Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Nell'attesa, l'ex gieffina Francesca De Andrè ha rilasciato un'intervista a Leggo, riportata da Fanpage, in cui ha parlato delle sue varie esperienze televisive. Oltre al reality show di Canale 5, la ragazza ha partecipato anche a L'Isola dei Famosi, dove non esclude un ritorno: "Diciamo che essendo tutti grandi programmi dico che mi piacerebbe condurli tutti".

La De Andrè ha continuato rivelando che le piacerebbe invece partecipare come concorrente a Ballando con le stelle, il talent show di Milly Carlucci: "Come concorrente Ballando mi piacerebbe. Il reality li ho già fatti come esperienza. In certe condizioni, tipo l’Isola, da sola non ti ci metti. L’Isola è stata dura perché pioggia torrenziale per giorni con 99% di umidità. Io sono durata come un gatto in tangenziale. Un’esperienza però che rifarei. Il Gf ci penserei. Dovrebbero convincermi in qualche modo. Magari. Sarei contenta anche come opinionista, mentre la concorrente la farei molto volentieri a Ballando".

Francesca ha parlato anche del suo passato difficile: "La mia infanzia è stata una lotta per l’indipendenza e l’emancipazione. Ho lottato per anni affinché le persone mi credessero. Quindi se tornassi indietro diciamo che cercherei di più di documentare ciò che ho fatto per avere le prove di quanto accaduto".

