Grande Fratello, Jessica Morlacchi e Clayton Norcross già si conoscevano prima del reality!

Ieri sera, lunedì 23 settembre 2024, Jessica Morlacchi ha incontrato il nuovo inquilino della Casa del GF: l'attore di Beautiful Clayton Norcross. Ma forse non tutti sanno che i due già si conoscevano!

Ieri sera, lunedì 23 settembre 2024, è andata in onda la terza puntata del Grande Fratello e tra gli eventi della serata c'è stato l'ingresso in Casa di Clayton Norcross, il fascinoso Thorne Forrester di Beautiful. Per introdurlo, Alfonso Signorini ha pensato bene di farlo accogliere dalla Jessica Rabbit svampita del reality: Jessica Morlacchi. La cantante dei Gazosa, infatti, è entrata nella mistery room e lì ha trovato ad attenderla la ricostruzione degli interni di una romantica baita di montagna.

GF, il primo incontro tra Jessica Morlacchi e Clayton Norcross non è avvenuto nel reality!

Lì, Signorini l'ha interrogata a proposito della sua passione per Beautiful, Soap di Canale5 che Morlacchi ha sempre visto da bambina in compagnia della nonna. A detta della gieffina non hanno mai perso neppure un episodio, perciò, il conduttore ha pensato che la cantante fosse la persona perfetta per accogliere il nuovo inquilino del programma: l'attore Clayton Norcross, interprete di Thorne Forrester nella Soap.

Tra un "ammazza" e l'altro, perciò, Jessica si è ritrovata tra le braccia di Clyaton, fin troppo entusiasta dell'accoglienza e i due sono entrati insieme in casa, dove l'americano si è già distinto per i modi eleganti con cui si è rivolto a Helena Prestes, dandole della...cavalla, non si sa ancora per quale motivo.

Tuttavia, forse, non molti sanno che, in realtà, il primo incontro tra Jessica Morlacchi e Clayton Norcross non è avvenuto ieri sera al GF, ma molto prima!

GF, ecco quando si sono incontrati per la prima volta Jessica Morlacchi e Clayton Norcross

Come molti sanno, prima di approdare al GF, Jessica Morlacchi è stata parte del cast di Oggi è un altro giorno, la trasmissione condotta da Serena Bortone e cancellata già nella scorsa edizione. Lì, Jessica era stata molestata da Memo Remigi, in diretta, portando all'allontanamento dell'artista dal programma.

Ebbene, in una puntata di Oggi è un altro giorno è apparso come ospite proprio Clayton Norcoss! L'attore americano e la cantante avevano anche chiacchierato e Clayton aveva rivelato di aver imparato un po' di dialetto romano per le strade di Roma, cimentandosi con l'uso di qualche espressione tipica del romanesco.

A #OggièUnAltroGiorno Clayton Norcross: “Ho imparato il romanesco nelle strade di Roma” 😀 pic.twitter.com/87L1mJ52uk — chesarà... (@chesararai) November 1, 2022

