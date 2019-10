Grande Fratello, Ivana Icardi: "Gianmarco Onestini mi usa"

Gossip TV

La sorella di Mauro Icardi attacca il fratello di Luca Onestini.

Ivana Icardi non ci sta e replica alle recenti dichiarazioni di Gianmarco Onestini rilasciate nel reality spagnolo del Grande Fratello a cui sta partecipando il fratello dell'ex tronista. Gianmarco ha parlato della sua esperienza al Gf 16 in Italia e del rapporto nato all'interno della Casa con Ivana Icardi. A detta di Onestini Junior, non è nata alcuna storia d'amore con la modella argentina per volontà di Gianmarco. Insinuazioni che sono piaciute alla sorella del noto calciatore, che ha scelto di replicare attraverso le pagine di 'Novella 2000', ribadendo che tra loro l'unica cosa che sarebbe potuta nascere è una semplice amicizia.

"Voglio precisare che con Gianmarco non è iniziato proprio nulla. È stato lui a montare una questione assurda che però non ha avuto seguito - ha dichiarato Ivana Icardi al settimanale - Quando sono rientrata nella Casa del Grande Fratello per parlare con Gianmarco, l’ho fatto solo per capire cosa pensasse di me, non ho mai parlato di amore, relazione e cose del genere. Evidentemente la cosa è stata fraintesa. Con lui avrei potuto instaurare solo una bella amicizia".

"Sta facendo tutto lui. Mi sta facendo passare per una matta. Quando ho ascoltato questa cosa sono rimasta senza parole. Ma come potrei minimizzante pensare di stare con uno che parla ancora di me, quando sa benissimo che non c’è stato nulla? Credo che per l’ennesima volta stia cercando di farsi pubblicità sfruttando il mio cognome. Lo ha fatto in Italia e, grazie a questa strategia è arrivato al terzo posto, e adesso lo sta facendo anche in Spagna", ha aggiunto la bella sudamericana.