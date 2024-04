Grande Fratello, intervista esclusiva a Paolo Masella: "È stato un vortice di emozioni, Letizia Petris è la mia metà"

Gossip TV

Paolo Masella parla del suo amore per Letizia Petris e racconta tutte le emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello ai microfoni di Comingsoon.it.

Abbiamo intervistato in esclusiva Paolo Masella, concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello. Eliminato a sorpresa poco prima della finale, che ha poi visto trionfare Perla Vatiero, Paolo ha conquistato tutti sia dentro che fuori la Casa di Cinecittà con la sua bontà. Il suo è stato un percorso sincero: con grande tenerezza si è raccontato e parlato del suo passato difficile soprattutto a causa del rapporto burrascoso con il padre e con estrema dolcezza ha aperto il suo cuore a Letizia Petris, conquistandola giorno dopo giorno.

Paolo si è raccontato in esclusiva a noi di Comingsoon.it: dalle forti emozioni vissute nella Casa del Grande Fratello alla sua romantica storia d'amore con la giovane fotografa Letizia Petris.

Apprezzato per la tua schiettezza e grande bontà d'animo. Che esperienza è stata?

Sono molto contento di essere arrivato alla gente per quello che sono, era il mio obiettivo principale. Mostrare il vero Paolo. È stata un'esperienza bellissima, molto intensa e piena di emozioni, ogni giorno era un vortice di emozioni. Stupenda. Rifarei tutto quello che ho fatto perché ho trovato tutto quello che potevo trovare nella Casa, in primis l'amore. Zero rimpianti. Mi sono raccontato a 360 gradi, penso e spero di aver dato tanto al programma. Durante il mio percorso sicuramente ho sbagliato, ma ho cercato sempre di rimediare agli errori commessi.

In molti ti vedevano tra i finalisti del Gf. Cosa è andato storto secondo te?

Il pubblico ha deciso così, io ero molto apprezzato nella Casa e fuori evidentemente non ero tra i favoriti per la finale. È andata come doveva andare. Sul mio podio avrei messo Letizia, la persona più pura e genuina. Secondo me la persona che meritava più di tutte era lei. Poi direi Perla, Beatrice, persone che hanno affrontato un percorso importante. Alla fine, per me meritavano tutti i veterani.

Una volta uscito c'è qualcuno su cui ti sei ricreduto? Il più stratega e il più sincero?

No diciamo di no. Io sono un grande osservatore e quindi quello che pensavo dentro lo penso anche fuori. Sono rimasto della stessa opinione. Il più stratega? Beatrice mentre il più sincero secondo me, levando ovviamente Letizia, è stato Giuseppe. Con lui siamo legati. La nostra amicizia continua anche fuori.

Non hai vinto il programma, ma hai trovato il vero amore...

L'ultima cosa che pensavo di trovare nella Casa era proprio l'amore, io mi reputo una persona molto complicata in ambito sentimentale. Letizia è una persona stupenda che mi ha fatto vedere le cose da un'altra prospettiva. Mi ha colpito tanto, oggi è la persona più importante. Quando la vedo sono felice, è la mia esatta metà. Ci siamo completati. Era quello che cercavo da sempre, mi fa sentire una persona migliore. La convivenza è tra i nostri progetti, dobbiamo solo decidere dove. Ci stiamo vivendo il momento. Abbiamo ricevuto tantissimo affetto, abbiamo un fan club bellissimo, che ci sostiene e ci riempe di amore.

Oltre a Letizia, a chi senti di dover dire grazie?

Marco Maddaloni perché con me è stato un grande amico. Mi ha aiutato tanto nei momenti di debolezza, mi ha dato dei preziosi consigli per andare avanti e tirarmi su di morale. È tutt'ora un grande punto di riferimento per me. Marco è una bellissima persona che stimo tantissimo, un esempio per tutti. Mi auguro di diventare un giorno come lui.

Ti piacerebbe partecipare ad altri reality show?

Pechino Express o L'Isola dei Famosi, magari non quest'anno visto che sono appena uscito dalla Casa dopo sette mesi. Sono due programmi che mi piacciono molto. Temptation Island no, ho appena trovato l'amore e me lo tengo stretto (ride ndr).

