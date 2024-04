Grande Fratello, intervista esclusiva a Beatrice Luzzi: "Fiordaliso una figura fondamentale, Giuseppe? Stiamo cercando di..."

Gossip TV

L'attrice romana, Beatrice Luzzi, finalista al Grande Fratello, si è raccontata ai microfoni di Comingsoon.it

Beatrice Luzzi, senza dubbio tra le protagoniste più amate e sostenute nella recente edizione Grande Fratello, il reality show targato Mediaset e prodotto da Endemol Shine Italy, si è raccontata per noi e ai microfoni di Comingsoon, ha parlato di quanto la commossa l'amore e l'affetto della gente ma anche di alcuni suoi ex compagni d'avventura che hanno caratterizzato nel bene e nel male il suo lungo percorso nella Casa.

Beatrice Luzzi, intervista esclusiva: "Progetti futuri? Mi piacerebbe condurre una trasmissione di infotainment o un talk sui temi sulle tematiche che hanno appassionato il pubblico"

Nonostante l'abbiamo conosciuta per sette mesi vedendola 24 ore su 24 ore, Beatrice Luzzi è ancora un mondo piacevole da scoprire.

Beatrice, come stai? Come è stato tornare alla vita di tutti i giorni dopo sette mesi di permanenza nella Casa di Grande Fratello?

"Sono un po’ confusa: sto rientrando nel ruolo di madre, di figlia di una mamma vedova, di sorella, di amica, di personaggio e di professionista. E poi sto cercando di assorbire, e digerire, nel minor tempo possibile le informazioni relative a tutto quel che è successo nel mondo, intorno a me e nella mia famiglia, in questi ultimi 7 lunghi mesi. Insomma davvero un po’ troppo. "

Ti ha colpito l'affetto della gente?

"Sì sono profondamente commossa dall'amore e dalla stima che mi stanno dimostrando moltissime persone, non riesco a capacitarmene, credo di essere stata strumento di qualcosa di più grande di me, di un'esigenza, di un messaggio, di una visione di cui si sentiva il bisogno; sto cercando il modo migliore e più concreto per riuscire a ricambiare, per esempio organizzando un incontro live. Quando mi fermano non ho la sensazione che mi riconoscano, ma che mi conoscano: non sono una vip sono un'amica, mi dicono "ciao Bea!". Ed è molto più bello così."

Sei diventata una sorta di "Queen", un vero e proprio riferimento, un'amazzone che riesce ad avere l'ultima parola e per di più quella giusta che zittisce tutti. Chi secondo te nella Casa aveva le tue stesse caratteristiche o simili alle tue?

"Senza ombra di dubbio zia Fiorda, anche più di me. Lei riusciva sempre a dire la sua con forza e sense of humor, era capace di scontrarsi apertamente e poi di fare pace velocemente. È stata una figura fondamentale per tutti noi, ha dato equilibrio e direzione alla casa. La sua uscita mi ha segnato profondamente. "

Terminato Grande Fratello, vediamo spesso ex gieffini che si riuniscono insieme trascorrendo ancora delle serate o giornate insieme. Tu sembra che non abbia rivisto nessuno. È mancato il tempo o il desiderio?

"Entrambe le cose onestamente. "

Ad oggi, la tua opinione su Anita Olivieri è la stessa? Lei ha cercato di smorzare la rivalità creata con te...

"Anita con me non è stata molto tenera, in diverse occasioni. Credo quindi che mi ci vorrà un po’ di tempo per dimenticare."

Credi che tu e Giuseppe possiate mai trovare la "strada" dei Perletti?

" ... E quale sarebbe? (ride, ndr) Comunque ogni tanto ci sentiamo nel tentativo di affrontare tanti piccoli nodi, dolori e fraintendimenti che hanno reso difficile la nostra comunicazione nella casa. C'è un bel po' di fango da ripulire."

Parliamo di Perla. Vittoria meritata o no?

"È stata nella casa 2 mesi e mezzo meno dei veterani, era più fresca di molti altri. È entrata con una "dinamica" e fan ereditati da un altro reality. In ogni caso mi sta simpatica, anche se il suo comportamento in una specifica occasione non mi è piaciuto affatto."

Di recente hai affermato di essersi ricreduta su Greta e Letizia, ti va di spiegare meglio il motivo?

"Ho visto alcune clip di Greta in cui veniva apertamente fuori il suo tentativo di frapporsi fra me e altri, usando malizia e vittimismo. Per quanto riguarda Letizia, lei è sempre stata capace di giocare, anche generosamente, su molti fronti, correndo però il rischio di uscirne poco credibile. "

Tornassi indietro, rifaresti tutto senza cambiare nulla del tuo percorso?

"Più o meno sì. Sarei solo un pochino più prudente con Giuseppe."

Saresti pronta per un nuovo reality show oppure avresti in mente qualcos'altro sul piccolo schermo?

"Decisamente qualcos'altro. Mi piacerebbe condurre una trasmissione di infotainment o un talk focalizzato sulle tematiche che hanno appassionato il pubblico che mi ha seguita: il rispetto di sé e degli altri, la capacità di essere, al tempo stesso, forti e sensibili, la determinazione ad essere sinceri anche a rischio di non essere apprezzati, la priorità alla collettività piuttosto che all'individuo, la compassione ...nel senso più letterale del termine cioè l'inclinazione a mettersi nei panni degli altri e quindi a perdonare. "

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .