Grande Fratello, intervista a Daniele Bossari: "Il suicidio mi sembrava l’unica soluzione"

Il conduttore, vincitore del Gf Vip 2, ha raccontato il suo periodo difficile al settimanale 'Chi': "Sono tornato a vivere grazie all'amore di mia moglie Filippa e di nostra figlia"

"Il suicidio mi sembrava l’unica soluzione". A confessarlo è Daniele Bossari, conduttore televisivo e radiofonico e vincitore, due anni fa, del Grande Fratello Vip. Nella lunga intervista concessa al settimanale 'Chi', Bossari ha raccontato del suo difficile passato, caratterizzato dal buio della depressione e dalla dipendenza dall'acol. In occasione dell'uscita della sua autobiografia "La faccia nascosta della luce", Daniele si è raccontato a cuore aperto al settimanale diretto da Alfonso Signorini:

"Tutto è iniziato con il giudizio negativo di un critico tv: lì ho cominciato ad avere delle insicurezze, mi sono sentito esposto e questa vulnerabilità mi ha causato profonde ferite. Quando ti rendi conto che c’è qualcosa che si è rotto dentro di te, è lì che si entra nella dinamica malata, lo fai ancora di più proprio perché vorresti smettere" .

Bossari ha ricordato quando il suicidio è sembrato l'unica luce in fondo al tunnel: "Me ne vergogno molto, ma sembrava una soluzione, il modo di uscire da quella condizione senza far soffrire gli altri. È assurdo ma è così."

Poi per l'ex conduttore di Mistero è arrivata la rinascita e la voglia di ricominciare, anche grazie al sostegno della moglie Filippa Lagerbäck e della figlia Stella: "È un percorso molto lungo anche quello che porta all'inferno, Mentre gli altri non se ne accorgono. È un argomento delicatissimo questo, questo lento scivolare... Ho sofferto molto anche nello scrivere. Ho raccontato di come sono andato in pezzi, ma anche di come piano piano mi sono accorto che alcuni di quei pezzi erano schegge di luce, momenti di felicità vissuta che dovevo cercare e ritrovare nella mia memoria.Ho cercato di ricordarmi delle esperienze belle della mia vita, di quelle che oggi chiamo schegge di luce, perché io avevo rotto tutto. Ho provato a rimettere insieme quelle più luminose, mia moglie Filippa e mia figlia Stella. […] Non è facile come sembra, ma quando inizi vedi subito i benefici e non hai più voglia di tornare indietro."