Grande Fratello, Iago Garcia parla di Lino Giuliano e la regia censura!

Nella casa del Grande Fratello, Iago Garcia tira in ballo la squalifica di Lino Giuliano, la regia censura e il pubblico trema: l'ex volto di Temptation Island verrà perdonato?

È trascorsa la prima settimana nella casa del Grande Fratello e quasi tutti i concorrenti hanno fatto il loro ingresso. Ci potrebbero, infatti, essere ancora sorprese nelle prossime puntate, preparate dal conduttore Alfonso Signorini per tenere alta l’attenzione sul reality show di Canale 5. Nel frattempo, Iago Garcia commenta la situazione in casa e tira in ballo Lino Giuliano, squalificato dal programma ben prima del suo ingresso, facendo automaticamente scattare la censura da parte della regina. Ecco cosa è successo e la reazione del pubblico.

Grande Fratello, Iago Garcia tira in ballo Lino Giuliano

Dopo un percorso movimentato a Temptation Island, Lino Giuliano era stato selezionato da Alfonso Signorini per far parte del cast della nuova edizione del Grande Fratello ma non ha mai potuto fare il suo ingresso nel programma di Canale 5. A pochi giorni dal debutto del reality show, infatti, Lino ha ricevuto una sonora squalifica per il suo atteggiamento omofobo, e ora sogna di prende parte al cast di una nota serie tv della Rai. Nonostante non sia mai entrato in gioco come concorrente ufficiale, Giuliano è stato talmente al centro delle polemiche da essere rimasto impresso anche ai concorrenti ufficiali, come ha dimostrato poche ore fa Iago Garcia.

L’affascinante attore de Il Segreto si sta ambientando nella casa già spiata d’Italia, e ha fatto notare come al momento vi sia un forte squilibrio numerico tra le gieffine e i gieffini. Secondo Garcia questo squilibrio sarebbe voluto dalla redazione dopo il fatto accaduto con Lino, tanto che parlando con alcuni concorrenti conferma la sua supposizione tirando in ballo l’ex volto di Temptation Island. Cosa è successo dopo? Il pubblico non ha gradito la scelta della regia, ecco perché.

Grande Fratello, la regia censura Iago Garcia: il pubblico trema!

Quando, discutendo della situazione in Casa con alcuni colleghi dopo che Enzo Paolo Turchi ha spifferato il nome di un nuovo concorrente, Iago Garcia ha tirato in ballo Lino Giuliano, la regia ha deciso di censurare immediatamente. Non è una novità questa, dato che spesso e volentieri alcuni argomenti vengono immediatamente evitati e non trasmessi, cambiando l’angolazione delle telecamere o trasmettendo direttamente le immagini di un’altra stanza della casa del Grande Fratello. E, sebbene non sia una novità, il pubblico del reality show di Canale 5 continua a non gradire, soprattutto questa volta che la diretta su Mediaset Extra è trasmessa h24, e dunque ci si aspetterebbe maggior limpidità.

Poi, diciamocelo, un po’ tutti vorremmo sapere i commenti dei concorrenti ufficiali su Lino dopo quanto accaduto, dunque perché censurare? I fan del programma hanno avuto un’intuizione che ha fatto raggelare molti di loro: possibile che non si debba parlare dell’ex volto di Temptation Island perché, una volta sgonfiata la questione, Alfonso Signorini voglia perdonarlo e concedergli una seconda occasione per far parte del GF? La teoria rimane possibile, anche se molto poco probabile soprattutto alla luce della messa in onda della nuova stagione del reality condotto da Filippo Bisciglia, dove Signorini potrebbe pescare a volontà per rimpolpare il suo cast.

