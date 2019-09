Grande Fratello, Giorgio Tambellini svuota il sacco su Francesca De André

Gossip TV

L'ex fidanzato della De Andrè confessa: "Francesca ti amo ancora e voglio gridarlo al mondo!"

Terminata la discussa e chiacchierata storia d'amore nata sotto i riflettori de Grande Fratello 16 tra Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, ufficializzata proprio da quest'ultimo che ha insinuato un ritorno di fiamma tra la nipote di Faber e l'ex fidanzato Giorgio Tambellini, il 35enne toscano ha deciso, attraverso le pagine del settimanale 'Di Più', di svuotare il sacco e confessare i suoi sentimenti attuali scrivendo una lettera all'ex gieffina.

"Nonostante i tanti errori che ho fatto - ha esordito Giorgio al magazine diretto da Osvaldo Orlandini- io non ho mai messo in discussione il sentimento che mi lega a te: sì, ti amo ancora Francesca e voglio gridarlo al mondo. Ma come prima cosa voglio chiederti scusa. Scusa se ti ho fatto soffrire, se ti ho tradito, scusa se ti sei sentita umiliata, scusa perché sono stato uno stupido, ma ero confuso, arrabbiato"

Tembellini ha voluto spiegare anche cosa lo ha spinto a tradire Francesca: "Mentre eri nella Casa ti ho tradito perché ti vedevo interessata a Gennaro ed ero geloso, arrabbiato… Ma con quella ragazza c’è stato solo un bacio." Nonostante la gelosia iniziale, Giorgio ha voluto sottolineare che non ha mai visto un reale coinvolgimento tra Francesca e Gennaro. "Ma che ci fa la mia Francesca con quello là?”. Proprio non riuscivo a vederti con uno come lui, tranquillo, calmo, quasi noioso. Tu, Francesca, hai bisogno del brivido, dell’allegria, della follia".

In molti non hanno creduto al sentimento della De Andrè verso il bel modello campano, proprio perché la genovese sembrava spinta più da un desiderio di riscatto che di reale interesse. E in molti sono pronti a scommettere che Francesca tornerà proprio tra le braccia del suo Giorgio.