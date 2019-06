Grande Fratello, Gianmarco Onestini contro Francesca De Andrè e Gennaro Lillio: "Una delusione"

Gianmarco Onestini si è scagliato pesantemente contro Francesca De Andrè e Gennaro Lillio. Il giovane bolognese, rispondendo ad alcune domande dei suoi fan sui social, ha prima spiegato di avere un bellissimo rapporto di amicizia con Erica Piamonte e ha poi svelato la propria opinione sulla neo coppia nata nella casa del Grande Fratello.

Il post di Gianmarco Onestini contro Francesca De Andrè e Gennaro Lillio

Terminata l’esperienza nella casa della sedicesima edizione del Grande Fratello, Gianmarco ha avuto modo di guardare alcuni video e scoprire di essere stato criticato e attaccato da Francesca. A deluderlo però, non è stato l’atteggiamento aggressivo assunto dalla nipote di Faber nei suoi confronti, ma il silenzio di Gennaro che non ha speso una parola per difenderlo: "Francesca? Penso che abbia semplicemente confermato il mio pensiero su di lei. Mi ha invece deluso il silenzio e l’immobilismo di Gennaro di fronte a tanta violenza verbale espressa nei miei confronti che non ha cercato di bloccare in nessun modo e di cui io sono venuto a conoscenza solo una volta uscito. Al contrario, io l’avevo difeso in più occasioni, compreso quando l’ho portato via mentre lei, con una sberla, gli aveva fatto volare i piatto che aveva in mano. Sono stato l’unico nella casa a dire in faccia a Francesca cosa pensassi dei suoi modi di fare con un garbo che sicuramente lei non conosce".

Arriverà una replica alle dichiarazioni del fratello dell'ex tronista di Uomini e Donne? Come reagirà Francesca di fronte a tali affermazioni? Intanto Onestini non ha perso occasione anche per chiarire il rapporto che lo lega ad Erica: “Con Erica abbiamo un bel rapporto, è un’amicizia. Questo rapporto è nato nella casa e ci porta a ridere, scherzare e a dire un sacco di boiate insieme”. I numerosi fan della coppia quindi possono rassegnarsi: tra il giovane bolognese e la simpatica toscana c'è solo una bella amicizia.