Grande Fratello, Gianmarco Onestini al veleno contro Francesca De Andrè

Nel corso dell'ultima giornata di permanenza nella Casa di Cinecittà, il Gf ha organizzato una prova dando via ad una tavola rotonda che si è svolta in veranda. Tutti i concorrenti sono stati chiamati ad esprimere giudizi, confessando l'opinione che realmente hanno degli altri inquilini.

Il comunicato, arrivato ai concorrenti, ha spronato ad essere sinceri, senza più freni diplomatici:

"Il Grande Fratello vi dà l’opportunità di esporvi una volta per tutte e, con schiettezza e sincerità, dire quello che non avete mai osato prima a un vostro compagno. Ognuno di voi pescherà dalla boule un bigliettino contenente il nome di un coinquilino a cui rivolgere il suo più onesto pensiero. Siate sinceri fino in fondo"

Martina, per prima, ha espresso un parere su Daniele il cui rapporto è sempre stato altalenante e alimentato da numerosi scontri: "Penso che devi fare pace con il cervello perché sei un po’ contraddittorio su certe cose", a tali parole, Dal Moro si è alterato e l'ha esortata ad essere più esplicita: "C’è stato un bacio, abbiamo dormito insieme e poi ti sei improvvisamente allontanato!", ha sintetizzato la Nasoni. Ma il 28enne veronese, poco incline alle critiche, è tornato a discutere con lei senza trovare punti d'incontro.

A sorprendere però, nel turno dei giudizi, è stato Gianmarco Onestini, il cui percorso all'interno nella Casa è sempre stato caratterizzato da un atteggiamento diplomatico e controllato. Gianamarco ha pescato il nome della De Andrè alla quale ha confessato di non apprezzare alcuni comportamenti.

"Ci sono due cose, la prima è che guardi più quello che fanno gli altri piuttosto che guardare quello che fai tu, seconda cosa penso che sei troppo aggressiva in alcuni atteggiamenti!" ha dichiarato il 23enne bolognese a Francesca che, nonostante ormai la sua impulsività sia nota, è rimasta calma e ha replicato un po' delusa: "Nemmeno una cosa carina!".

Una calma solo apparente perché, nel corso della serata, la De Andrè è tornata sull'argomento sfogandosi con Gennaro, manifestando il desiderio di avere una mazza e sbraitando contro il fratello dell'ex tronista: "Prendi il tuo amico Gianmarca - ha detto Francesca parlando con Lillio - la tua amica Gianmarchina di sto ca e portala qua. Perché alla prossima che mi dicono qualcosa prendo la mazza da baseball e faccio razzia".