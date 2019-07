Grande Fratello: Gennaro Lillio e Francesca De André in crisi?

Gossip TV

Le parole del modello campano che fanno allarmare i fan della coppia

Aria di crisi per Francesca De Andrè e Gennaro Lillio?

Nella tarda serata di ieri, il bel modello partenopeo Gennaro Lillio ha condiviso su Instagram una Ig Stories che ha fatto allarmare i fan della coppia. "Si può voler bene a tante persone. Ma l’amore, l’ammor è n’ata cos! Capirsi, complicità, trattarsi bene, trattarsi con educazione, coccolarsi, modi, rispettarsi e rispettare. Rispetto, rispetto, rispetto!" ha scritto l'ex gieffino definendo ciò che crede sia per lui l'amore e il riferimento alla donna che ama è inevitabile per tutti."

Prima della parole di Gennaro, La De Andrè ha condiviso un post in cui ha voluto descrivere, ancora una volta, come lei viva le relazioni, tanto in maniera fragile quanto viscerale:

"Lei non sopporta le regole, è caotica, caratterialmente instabile ed emotivamente fragile, spesso immersa nei suoi pensieri, vive di dettagli e si nutre di emozioni. Sincera, leale, schietta, a volte acida e un po’ scontrosa ma quando ama, ama forte e davvero con tutta se stessa. Probabilmente il suo più grande difetto", ha scritto Francesca.

I due ex gieffini, protagonisti della sedicesima edizione del Gf, anche dentro la Casa hanno dato vita ad accesi scontri verbali in cui spesso la De Andrè non ha risparmiato parole durissime nei confronti del 27enne campano che invece si è mostrato più riflessivo e diplomatico anche nei momenti più infuocati. Dopo la conclusione del reality, i due hanno condiviso sui social i tanti momenti che stanno trascorrendo insieme, dedicandosi parole importanti e promesse. Sembrava davvero che i due ragazzi avessero trovato un equilibro lontano anche dal clamore mediatico e dagli occhi indiscreti delle telecamere.