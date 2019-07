Grande Fratello, Gennaro Lillio a Francesca De Andrè per il padre: "La vita ti deve ancora un sogno"

Gossip TV

Il dolcissimo messaggio dell'ex gieffino su uno dei più grandi desideri della ragazza: poter riabbracciare il padre.

Il bel modello e personal trainer napoletano, nel corso della sua lunga avventura televisiva nella Casa del Grande Fratello, è la persona che, almeno all'interno del reality, è più riuscita a comprendere la fragilità di Francesca De Andrè, spiegando più volte, davanti alle infuocate critiche che le hanno rivolto, che quello che mostra la 29enne genovese, figlia del noto cantautore Cristiano, è solo una parte di se stessa, quella più sofferente che la fa emergere con una rabbia esplosiva dentro, celando un lato tenero e un cuore grande.

Sono state tante le ore che hanno trascorso a parlare i due ragazzi, legati anche da un passato doloroso alla ricerca di una figura paterna che li ha abbandonati. Francesca ha vissuto la sua infanzia in un orfanotrofio, Gennaro non è stato abbandonato dal padre all'età di tre anni. Durante la sua partecipazione nel reality, Francesca ha ricevuto una diffida parte di Cristiano De Andrè che non le ha consentito di nominarlo e o tanto meno di raccontare la sua storia.

Quello che è noto, invece, è che il padre e la madre di Francesca - Carmen Cespedes - si sono separati molto presto e all'età di tre anni e lei è andata a vivere nella casa materna, ma, a causa di gravi problemi economici, il giudice l'ha affidata al padre con il quale resta solo pochi mesi, trascorrendo gran parte della sua adolescenza in orfanotrofio. Francesca tenta più volte di scappare dalla struttura e dichiara anche che la nonna, Dori Ghezzi, consapevole della drammatica situazione che stava vivendo, non è mai intervenuta per portarla via dall'orfanotrofio facendole vivere il periodo più difficile della sua vita completamente da sola. Il rapporto con Cristiano De Andrè, conflittuale da sempre è segnato anche dall'accusa di Francesca di aver picchiato violentamene la sorellastra Alice (nata dal matrimonio con Sabrina La Rosa).

Se Francesca sperava di poterlo riabbracciare - come accaduto a Veronica Satti con Bobby Solo nel corso della scorsa edizione del reality - prima ancora di varcare la porta rossa di Cinecittà, è stata messa al corrente della diffida con inevitabili sogni infranti sul nascere.

Il sogno della De Andrè è, inevitabilmente e comprensibilmente, quello di poter ritrovare il padre, non perdonandolo forse, ma ritrovandolo nel suo cammino già profondamente segnato dalla sua assenza. E il suo amato Gennaro su Instagram, le ha augura proprio questo sogno, sperando si possa avverare:

"A te che non ti arrendi mai, perché sai che la vita di deve ancora un sogno"