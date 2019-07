Grande Fratello, Francesca De Andrè replica al padre Cristiano: "Il suo riavvicinamento è una mossa mediatica"

Gossip TV

L'ex gieffina, al contrario della sorella Fabrizia, non crede al desiderio di riconciliazione espresso dal padre: "Pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata"

Nessuna tregua tra Francesca De Andrè e il padre Cristiano. Qualche giorno fa, il noto cantautore aveva invitato la figlia a mettere la parola fine alle loro tensioni culminate in provvedimenti legali tra denunce e diffide. Francesca però, non crede alla buona fede del suo gesto e lo ha voluto precisare in un'intervista concessa al settimanale Spy. Mentre la sorella Fabrizia ha pubblicato di recente una foto in cui è apparsa ad un concerto del padre e poi abbracciata alla sorella Alice, Francesca declina ogni invito e risponde decisa che, il desiderio di riconciliazione del padre, sia una semplice una mossa mediatica.

"Non condivido la scelta di Fabrizia - ha dichiarato Francesca alla rivista diretta da Massimo Borgnis - Pensi che nostro padre aveva diffidato entrambe prima del nostro ingresso nella Casa del Grande Fratello. Siamo diverse sotto tanti aspetti e questo ci porta a prendere decisioni diverse. Continuo a volerle bene".

"Queste sono tutte pantomime mediatiche. In realtà non mi ha mai cercata - ha precisato l'ex gieffina - Invece di scrivere dei messaggi sui social avrebbe potuto farsi vivo. Come al solito è tutta una scena mediatica. Lui è un bravo sceneggiatore. Se volesse davvero deporre le armi, dovrebbe cominciare a smetterla di portare avanti le battaglie legali. Da anni parliamo soltanto attraverso i tribunali. Pensi che tutto quello che guadagno va agli avvocati. Che faccia meno scenette mediatiche e che si palesi un po’ di più".

Parole dure e dirette quelle di Francesca che arrivano dopo l'appello social del padre. "E' arrivata anche Alice! Aspetto Francesca quando vuole, per deporre le armi", ha scritto il cantautore pubblicando lo scatto dell'abbraccio tra le due figlie. Ma, almeno per il momento, l'ex gieffina non ha alcuna intenzione di disarmarsi, preferendo - forse - proteggersi.