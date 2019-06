Grande Fratello: Francesca De Andrè provoca sui social e il web si infiamma

Non c'è alcun dubbio. Nonostante la vittoria di Martina Nasoni, Francesca De Andrè è stata la protagonista assoluta della sedicesima edizione del Grande Fratello. Della nipote del grande Faber, si è parlato costantemente in ogni puntata del reality e, determinati comportamenti, hanno acceso le polemiche dentro e fuori la mura di Cinecittà. Francesca si è scontrata con molti compagni d'avventura, tra cui, Alberico Lemme, Mila Suarez, Taylor Mega e poi ancora, Cristiano Malgioglio e, nel mentre, con l'ex fidanzato Giorgio Tambellini e pure il con il suo nuovo amore, Gennaro Lillio. I due, come è noto, prima di arrivare al romantico epilogo si sono scontrati più di una volta e Francesca non gli ha risparmiato parole di fuoco. Le stesse, peraltro, rivolte anche a Guendalina Canessa e Rosi Zamboni, la misteriosa bionda con cui era stato immortalato il suo ex fidanzato Giorgio.

La De Andrè si è conquistata una bella fetta di detrattori che si sono scatenati sui social durante e dopo la conclusione del reality. A tal proposito, Francesca non intende cedere di un passo ed è giunta ieri una nuova provocazione che ha infiammato il web.

"Avrò anche un carattere del cazz...o ma il cuore che ho io, voi ve lo potete solo sognare ❤️ #buongiornocosi #achigiudica #tantoper #tantecarecose e #salutiacasa #chimiamamisegua #viamoancheio", ha scritto l'ex gieffina, suscitando, come prevedibile, centinaia di commenti tra critiche e e offese varie.