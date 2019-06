Grande Fratello, Francesca De Andrè in lacrime per Gennaro Lillio

Gossip TV

La bella genovese, nostalgica: i ricordi nella Casa con il modello napoletano

A poco più di due settimane dalla conclusione della sedicesima edizione del Grande Fratello, tra le indiscrezioni e smentite varie degli ex protagonisti - Erica Piamonte con Gaetano Arena e Martina Nasoni con Daniele Dal Moro - l'unica coppia che si è formata ufficialmente nella Casa continua la propria storia d'amore condividendo video, canzoni, romantiche dediche sui social. Stiamo parlando di Francesca De Andrè e Gennaro Lillio, che vivono ormai inseparabili, viaggiando su è giù per lo stivale, tra shooting, eventi o semplici giorni di relax.

La De Andrè si è mostrata persino commossa ricordando un momento con Gennaro, vissuto all'interno delle mura di Cinecittà. La bella genovese, abbracciata al modello partenopeo, lo ascoltava descrivere ciò che per lui rappresenta l'amore:

"L’amore è il punto centrale, quello che poi ti cambia la vita. E sarà la cosa che ti farà star bene e ti renderà anche più tranquilla a te come persona. L’amore. Quando avrai quello avrai tutto", diceva Lillio alla De Andrè che ha condiviso il video accompagnato da uno smile piangente.

E pare proprio che l'amore abbia reso la discussa ex gieffina più serena e decisamente più sorridente. Il profilo Instagram di Francesca è una condivisione continua di dediche e risate in compagnia del suo Gennaro.

Dal canto suo, il modello partenopeo ha rilasciato un'intervista a Spy nella quale ribadisce tutto l'amore che prova per lei:

"Ho trovato una persona alla quale voglio un bene immenso - ha dichiarato l'ex gieffino - Sto vivendo Francesca nella realtà e ho trovato in lei una persona capace di farmi stare bene. […] È sicuramente una donna forte e molto intelligente. Io non ho condiviso alcuni suoi atteggiamenti e modi con cui ha espresso i suoi pensieri ma, vivendola al di fuori della Casa, ogni giorno di più, ho la certezza che in lei non ci sia tutta quella rabbia che ha mostrato."

Qualche rumors ha insinuato che la madre di Lillio non nutrisse molta simpatia per Francesca e, a tal proposito, Gennaro ha voluto precisare:

"Mia madre è rimasta male per il modo in cui Francesca a volte mi ha trattato, come lo sarebbe stata qualsiasi madre. […] Francesca verrà da me fra qualche giorno e lì ci sarà la giusta occasione per farle conoscere. Teniamo le dita incrociate."