Grande Fratello, ex concorrente dell'ultima edizione chiamato per fare un provino a Tale e Quale Show

Gossip TV

Un noto e discusso ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, sarebbe stato contatto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare talent condotto da Carlo Conti

Un noto e discusso ex concorrente dell'ultima edizione del Grande Fratello, sarebbe stato contatto per la nuova edizione di Tale e Quale Show, il popolare talent condotto da Carlo Conti.

Gf, Massimiliano Varrese contattato per Tale e Quale Show

Si tratterebbe di Massimiliano Varrese e questa segnalazione è arrivata dall'esperta di gossip, Deianira Marzano:

"Hanno chiamato Massimiliano Varrese per il provino di Tale e Quale" ha scritto la Marzano su Instagram. L'attore romano si è già dilettato nel campo musicale con l'uscita del brano "Niente da dividere" a pochi giorni dalla conclusione del reality show e il "Fai CLAP CLAP", uscito il 31 maggio scorso. Varrese, in passato ha partecipato anche all'edizione di Amici Celebrities posizionandosi secondo dietro a Pamela Camassa la showgirl fidanzata di Filippo Bisciglia che vince l'edizione. Sono molti gli ex gieffini che hanno partecipato al programma di Rai 1: da Alex Belli a Rosalinda Cannavò, da Valeria Marini a Pierpaolo Pretelli, da Pamela Prati a Ginevra Lamborghini.

Pare che Varrese non sia stato l'unico a essere contattato per il talent show di Conti: pare infatti che abbiano fatto il provino anche Sophie Codegoni, Micol Incorvaia e Edoardo Tavassi.

Tale e Quale Show

Tale e Quale Show è un programma televisivo italiano che ha conquistato il cuore degli spettatori sin dal suo debutto nel 2012. Ideato e condotto da Carlo Conti, il format è un adattamento del popolare show spagnolo "Tu cara me suena". La trasmissione va in onda su Rai 1 e si distingue per la sua combinazione di musica, intrattenimento e trasformazioni spettacolari. Il cuore di "Tale e Quale Show" risiede nella sua struttura unica, in cui celebrità del mondo dello spettacolo si sfidano ogni settimana cercando di imitare alla perfezione artisti famosi, sia nazionali che internazionali. Ogni concorrente viene sottoposto a un meticoloso processo di trucco, parrucco e costumi per somigliare il più possibile all’artista assegnato. Questo non si limita solo all'aspetto fisico: i partecipanti devono anche replicare la voce, i movimenti e le caratteristiche distintive delle loro performance, rendendo l'imitazione credibile e impressionante. La giuria, composta da personaggi di spicco dello spettacolo, ha il compito di valutare le esibizioni basandosi su criteri come la somiglianza fisica, la capacità vocale e l’interpretazione complessiva. Oltre alla giuria, anche il pubblico da casa ha la possibilità di votare, aggiungendo un elemento di interazione che contribuisce all'entusiasmo e al coinvolgimento degli spettatori. Per la quattordicesima edizione, in onda a settembre è stato annunciato un cambiamento in giura. Loretta Gocci, infatti, ha annunciato il suo addio al talent dopo ben 13 anni. Anche se non è stato ancora ufficializzato il nome che andrà a sostituire la nota cantante, si parla insistentemente di una nota conduttrice, ex volto di Mediaset, ovvero Alessia Marcuzzi.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .