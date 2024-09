Grande Fratello, Enzo Paolo Turchi su Marco Garofalo: “Non era un grande ballerino", interviene un autore Mediaset

Gossip TV

Enzo Paolo Turchi al Grande Fratello, si lascia andare a dichiarazioni sul coreografo Marco Garofalo che hanno fatto indispettire un noto autore dell'azienda di Cologno Monzese.

Enzo Paolo Turchi, durante una conversazione nella Casa del Grande Fratello, ha fatto una dichiarazione che ha suscitato non poche polemiche, riguardante il noto coreografo televisivo Marco Garofalo, scomparso nel 2018 dopo una lunga malattia.

Grande Fratello, Enzo Palo Turchi sotto accusa per alcune dichiarazioni su Marco Garafolo

Garofalo, come è noto, aveva iniziato a studiare danza a soli 21 anni presso la scuola di Turchi, dopo aver subito un infortunio giocando a calcio. Nonostante il suo avvio tardivo nel mondo della danza, è riuscito a costruirsi una carriera di grande successo come coreografo, lavorando con personalità iconiche della televisione italiana come Raffaella Carrà.

Tuttavia, durante la conversazione con Shaila Gatta, Enzo Paolo ha ricordato Garofalo in termini che hanno fatto discutere. Ha sottolineato come Marco, a suo avviso, "non fosse mai stato un grande ballerino" a causa di problemi fisici e ha aggiunto che Garofalo lo aveva aiutato anche con "piccoli lavori domestici" come le pulizie."

Nonostante l’intervento della regia, il video del momento è diventato virale sul web, scatenando reazioni contrastanti. Tra coloro che hanno commentato c'è stato Marco Salvati, un noto autore televisivo che ha collaborato a programmi come Ciao Darwin, La Sai L’Ultima, Scherzi A Parte e molti altri. Salvati ha espresso la sua disapprovazione nei confronti delle parole di Turchi, affermando:

“Marco è stato un grande coreografo, cosa che Enzo Paolo non è stato. Ricordarlo così mi sembra irrispettoso.”

