Grande Fratello, Eleonora Cecere sull'addio al reality: "Ho scelto la famiglia, sono uscita per loro"

Gossip TV

L'ex ragazza di Non è La Rai, tra le concorrenti dell'ultima edizione del Grande Fratello, ha scelto di tornare dalla sua famiglia e a Verissimo ha spiegato i motivi.

Ospite a Verissimo, Eleonora Cecere, ex volto noto di Non è la Rai e concorrente del Grande Fratello in un’unica squadra con Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo, ha parlato a cuore aperto nel salotto di Silvia Toffanin.

Grande Fratello, Eleonora Cecere: "Le mie figlie non avevano mai sperimentato un distacco così lungo"

La Cecere ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta ad abbandonare il reality show, motivazioni legate principalmente alla sua famiglia. Eleonora è sposata con Luigi e ha due figlie, Marlene e Karol, alle quali è profondamente affezionata. Ha sempre sottolineato quanto per lei sia importante il valore della famiglia, considerandolo il pilastro della sua vita.

“La famiglia viene prima di tutto. Siamo madri, e quando la nostra famiglia ha bisogno, dobbiamo esserci. Per me era fondamentale tornare a casa. Le mie figlie, Marlene e Karol, hanno rispettivamente 10 e 12 anni, proprio l’età che avevo io quando ho iniziato Non è la Rai nel 1991. Quando sono venute a trovarmi è stato un momento incredibile, non le vedevo da quasi un mese e mi mancavano tantissimo. La nostra è una famiglia molto unita: siamo quattro corpi e un’anima, sempre insieme. Non abbiamo più i nostri genitori, quindi contiamo solo sulle nostre forze e sul nostro legame”.

Eleonora ha anche condiviso le difficoltà che le sue figlie hanno affrontato durante la sua assenza: “

"Sono abituate a vederci lavorare in teatro, anche perché mio marito è un regista, ma non avevano mai sperimentato un distacco così lungo. Non sapevano quando sarei tornata: dopo un mese, due o tre. Questo ha creato qualche problema, persino a scuola, ed è stato difficile per loro tornare alla normalità. Sono stata via dal 13 settembre al 28 ottobre, un mese e mezzo complicato”.

Le figlie l’hanno poi raggiunta in studio, rassicurando il pubblico sul fatto che le cose stanno gradualmente migliorando, anche a scuola. Eleonora ha approfittato dell’occasione per rispondere alle critiche che hanno colpito suo marito dopo la sua uscita dal reality. La showgirl ha riferito di aver letto cosa terribili sui social, parole contro suo marito, definito maschilista e padre padrone. La Cecere ha voluto invece sottolineare quanto il suo compagno sia indispensabile: "Io marito mi supporta in tutto e a casa ci dividiamo le responsabilità in maniera equa, sia nella gestione delle bambine sia nel lavoro. Siamo una squadra, complici in tutto”.

Chi è Eleonora Cecere

Eleonora Cecere è una showgirl e attrice italiana, famosa per essere stata uno dei volti più iconici di Non è la Rai, il programma televisivo cult degli anni '90 ideato da Gianni Boncompagni. Nata il 13 gennaio 1979 a Roma, ha iniziato la sua carriera artistica da giovanissima, entrando nel mondo dello spettacolo come ballerina e cantante nel popolare show. Oltre alla sua esperienza a Non è la Rai, Eleonora ha avuto un percorso nel mondo della recitazione, partecipando a serie televisive e spettacoli teatrali. Dopo un periodo di pausa dal mondo dello spettacolo per dedicarsi alla famiglia, è tornata sotto i riflettori partecipando come concorrente al Grande Fratello in una modalità particolare: in un’unica squadra insieme ad altre due ex ragazze di Non è la Rai, Ilaria Galassi e Pamela Petrarolo che sono ancora nel cast del reality.

Scopri le ultime news sul Grande Fratello .