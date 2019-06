Grande Fratello: ecco chi è Martina Nasoni, la vincitrice della sedicesima edizione del reality

Martina Nasoni è la vincitrice assoluta della sedicesima edizione del Grande Fratello. La dolcissima ragazza con il cuore di latta ha battuto il simpatico Enrico Contarin al termine di una scoppiettante finale che ha lasciato spazio alle forti emozioni, ai ricordi e alla felicità. Alla 21enne di Terni è andato anche il premio di 100mila euro.

Martina Nasoni vince la sedicesima edizione del Grande Fratello

È Martina la vincitrice del Grande Fratello. Tra i tanti ragazzi, più o meno già conosciuti, reclutati per il reality show di Canale 5 ha vinto proprio lei, la classica ragazza della porta accanto, fragile, solare ma molto determinata. Modella di 21 anni nata a Terni, la giovane ha ispirato la canzone di Irama, La ragazza con il cuore di latta. "Quando abbiamo visto il tuo provino ci ha colpito la tua voglia di dimostrare che nessuno è handicappato da nulla" le ha confessato Barbara D'Urso durante la diretta. La Nasoni infatti è nata con un disturbo cardiaco congenito che ha richiesto un intervento di bypass: "La vita mi ha messo avanti tanti limiti ma io li ho sconfitti tutti". Voleva partecipare al programma per prendersi una rivincita sulla vita. E ci è riuscita battendo in finale Enrico.

Martina, nel corso dei due mesi di reclusione nella casa di Cinecittà, ha commosso e divertito tutti. Celebre il suo sfogo dopo essere rimasta delusa dal comportamento assunto da Daniele nei suoi confronti: "Psicopatica e pure sfigata in amore, me dovete fa' vince per forza" aveva dichiarato. Come tutti sappiamo, il percorso della Nasoni è stato caratterizzato anche dal rapporto ambiguo con Dal Moro che, se in un primo momento pareva propenso ad intrecciare un qualche legame, in seguito ha manifestato più di una perplessità per via della loro differenza di età. Nonostante questo, la ragazza è riuscita a conquistare tutti con la sua simpatia e solarità.

A poche ore dalla finale, la vincitrice del Grande Fratello, ha trovato anche il tempo di ringraziare tutti i telespettatori che l'hanno votata e sostenuta in questi mesi. Con un selfie su Instagram, Martina ha espresso tutta la sua felicità per un risultato davvero inaspettato: "Sono strafelice, grazie di tutto". Si chiude così un'edizione ricca di polemiche ma che ha visto la vittoria di una ragazza semplice, apprezzata da tutti, in particolare dall'opinionista Cristiano Malgioglio.