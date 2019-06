Grande Fratello: dopo la puntata, Francesca De Andrè impazzisce e aggredisce Gennaro, video

Semifinale infuocata per la protagonista indiscussa della sedicesima edizione del Grande Fratello Francesca De Andrè, al centro delle polemiche per gran parte della serata. Dopo una discussione avvenuta con Gennaro in seguito ad una clip mostrata dal Gf nella quale Francesca affermava che il partenopeo stesse "sbavando" per Taylor Mega, tra i due gieffini ci sono stati accesi battibecchi durante tutto il corso della diretta.

Al termine della puntata, quando tutti gli inquilini erano riuniti per concedersi un brindisi festeggiando la finale, i due ragazzi sono tornati a scontrarsi e questa volta i toni e i modi sono stati decisamente discutibili. Francesca, inveendo contro Lillo, lo ha ripetutamente insultato e poi aggredito.

"Tu sei uno scemo Io non ci sto con una faccia di merda come lui una settimana. Un cretino. Ma f*ttiti. Uomo di merda, uomo di merda, sei solo un uomo di merda", ha ripetuto la ragazza strattonando Gennaro, e lanciandogli via il cibo stava mangiando. Ad interrompere lo scontro, è intervenuto Gianmarco che ha portato Gennaro in giardino per cercare di calmare gli animi. Mentre la De Andrè implorava di uscire dalla Casa perché decisa ad abbandonare il gioco, Gennaro si è sfogato con l'amico, reputando gravissimo il gesto appena subito da Francesca.

"Spero che il Grande Fratello prenda provvedimenti contro di lei. – ha detto Gennaro sfogandosi con Gianmarco – Mi ha scaraventato le cose via dalle mani ed era aggressiva urlava e mi offendeva. Mi ha dato un ceffone alle mani. Con me ha chiuso davvero, questa non posso perdonargliela, stretta di mano ognuno per la sua strada. Tirarmi gli schiaffi ti rendi conto?! E menomale sei intervenuto, perché lei poteva anche fare di peggio contro di me."

Ha lanciato quello che mangiava Gennaro a terra. Complimenti #GF16 pic.twitter.com/LZTwidQ5nl — 𝒆𝒍𝒍𝒆 (@gvccixlou) 4 giugno 2019